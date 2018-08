Torre de David se vio afectada con una inclinación de 45%

El fuerte temblor que se sintió en las diferentes ciudades de Venezuela originó daños al Centro Financiero Confinanzas (Torre de David)

Caracas -El antiguo edificio de 45 pisos que se encuentra abandonado mejor conocido como Torre de David se vio perjudicado por el fuerte sismo ocurrido a las 5 de la tarde del día de ayer, presento una inclinación de 45% en los últimos 5 pisos. Las zonas vecinas fueron desalojadas preventivamente. Autoridades realizan evaluación de los daños.

La información fue confirmada por usuarios de la referida re social Twitter;

El internacionalista Marcos Morín Aguirre afirmó, «desalojan viviendas aledañas a la «Torre de David» la cual parte de su estructura tiene en este momento una inclinación de 45 grados luego de fuerte terremoto».

Por su parte el activista y comunicador Carlos Julio Rojas detalló. «Nuestra parroquia La Candelaria sufrió algunos daños por el temblor especialmente en la Torre de David la cual se inclinó 45 grados en sus últimos 5 pisos, asimismo de la fachada de Galerías Ávila se desprendieron escombros. Bomberos del Distrito Capital desalojan a personas de las cercanías».

Hasta el momento ninguna autoridad gubernamental se ha pronunciado con respecto a los daños sufridos en la Torre de David.

Medidas a tomar en caso de un terremoto:

1. La primera reacción que debemos tener, aunque sea difícil, es mantener la calma y transmitir ese sentimiento a quienes estén con nosotros para evitar que el pánico nos haga tener conductas fuera de nuestro juicio que puedan lastimarnos o lastimar a otros.

2. Ubicar las esquinas de la casa, como los marcos de las puertas, y colocarse debajo de estas.

3. Elegir un lugar seguro dentro de la vivienda. Agacharse, cubrirse la cabeza y sostenerse de una estructura estable; por ejemplo, debajo de una mesa o escritorio. Hay terremotos tan intensos que impiden que permanezcamos de pie, por lo que lo mejor es gatear hacia un objeto seguro.

4. Si no hay muebles seguros, sentarse en el piso contra una pared interior. Si la vivienda es de adobe y con techo pesado, salir al exterior.

5. Alejarse de las ventanas, espejos, anaqueles, plantas colgantes, repisas y lámparas que puedan desprenderse de su base.

6. No usar los elevadores; bajar por las escaleras. Dentro de un edificio, permanecer dentro de este recinto: no salir, no correr y protegerse.

7. Cuando deje de temblar, evacuar el edificio, de manera ordenada, siguiendo la señalización de rutas de evacuación y dirigirse a los puntos de reunión establecidos previamente.

8. Es importante no propagar rumores, para evitar que la condición emocional impida actuar de manera correcta.

9. Si tiembla cuando caminamos en la vía pública, alejarse de postes del servicio eléctrico, árboles, ventanas, edificios, estructuras con cornisas o antiguas.

10. Si transitamos en vehículo, estacionarlo en un lugar seguro lo antes posible, no salirse del mismo y no obstruir las vías.