Ex boxeador Mike Tyson fuma alrededor de 40.000 dólares de marihuana al mes

Mike Tyson se ha convertido en todo un ídolo de masas para los amantes de la marihuana. No es un as de este deporte, sino que también lo es del cultivo de cannabis. Y es que este excéntrico ex boxeador ha abierto recientemente una plantación de 40 hectáreas en California d

EE.UU – Mike Tyson se ha convertido en todo un ídolo de masas para los amantes de la marihuana. No es un as de este deporte, sino que también lo es del cultivo de cannabis. Y es que este excéntrico ex boxeador ha abierto recientemente una plantación de 40 hectáreas en California donde disfruta cultivando este tipo de hierba.

Allí, se encarga de producir todo tipo de productos de cannabis en un estado donde el consumo recreativo de droga es legal desde el año 2016. Es más, Tyson ha confesado que disfruta mucho viendo la yerba crecer, además de revelar en un podcast la desorbitada cantidad de dinero que invierte al mes en consumo propio.

Esta impactante confesión ha tenido lugar esta semana, en su podcast «Hotboxin with Mike Tyson» junto con su socio y ex jugador de la NFL, Eben Britton. «¿Cuánto fumamos a la semana? ¿40.000 [dólares]- al mes?», preguntaba a Britton, quien se puso a bromear acerca de que fumaban «10 toneladas al mes». Como no podía ser de otra manera, la distendida conversación entre ambos hombres tuvo lugar al mismo tiempo que se fumaban un porro en el estudio junto con presentador