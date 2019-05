¿Escalará el conflicto en Irán hasta un punto de no retorno?, ¿Comenzará?

El comandante de la Armada de Irán, Hosein Janzadi, declaró que EE.UU. debe retirar sus portaviones de Oriente Medio. Su presencia en la región había llegado a su fin, según el militar, citado por la agencia ISNA.

Irina Fedorova, docente del Centro de Oriente Medio de la Academia de Ciencias Rusas, explica a Sputnik que Irán no puede eludir la reacción ante EE.UU.

“Estados Unidos está recargando la situación en torno a Irán. Y para ello presionan económica, diplomática y militarmente mientras concentran su poder militar en la región del golfo Pérsico: el portaviones Abraham Lincoln, el buque de asalto anfibio Arlington y el bombardero estratégico B-52 en Catar (…) Es evidente que Irán no puede eludir la reacción ante esos movimientos”, opina Fedorova.

Sin embargo, la docente cree que hay posibilidades de evitar un escenario del que no haya vuelta atrás. No se llegará a un conflicto militar, dice. Y es que, al mismo tiempo que EE.UU. presiona militarmente, Donald Trump le ofrece a Irán negociar… Teherán no puede no responder a los movimientos de Washington porque “entonces demostrará que es débil”, argumenta, si bien cree que “es evidente” que Irán no piensa hacer que estalle definitivamente un conflicto militar sin retorno.

Por ahora, Irán ha dejado claro a EE.UU. que debe abandonar la región y que enviar un portaviones al golfo Pérsico no es nada nuevo para EE.UU. En Teherán tienen claro que “EE.UU. intenta aumentar las posibilidades de una guerra”, según cita la agencia ISNA a Janzadi. Al Abraham Lincoln se suman una batería de misiles Patriot y el Arlington.

“Estas armas formarán parte de la flota de combate del portaviones Abraham Lincoln en respuesta a los indicios de que Irán está cada vez más dispuesto a llevar a cabo operaciones ofensivas contra las fuerzas y los intereses estadounidenses en la región”, según señaló el Pentágono.

El 8 de mayo de 2018, el presidente de EE.UU., Donald Trump, anunció su decisión de retirarse del Pacto de Acción Integral Conjunto (PAIC) y de reimponer un amplio paquete de sanciones contra Irán, incluyendo medidas punitivas contra empresas y entidades financieras de terceros países que hicieran negocios con la república islámica.

El Consejo de Seguridad Nacional de Irán anunció la suspensión parcial del Pacto de Acción Integral Conjunto (PAIC) a un año de la retirada de Estados Unidos de este documento. Desde entonces, la tensión entre ambos países no ha hecho más que aumentar.