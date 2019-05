Conozca a los activistas que están ocupando la embajada de Venezuela en Washington

Grupos de activistas están ocupando la Embajada de Venezuela en Washington, DC, para protestar por los intentos, apoyados por los Estados Unidos, de derrocar al Gobierno venezolano.

EE,UU – Grupos de activistas están ocupando la Embajada de Venezuela en Washington, DC, para protestar por los intentos, apoyados por los Estados Unidos, de derrocar al Gobierno venezolano. Activistas con CodePink y de otras organizaciones han tomado el control del edificio con el permiso del Gobierno venezolano y llevan realizando una sentada desde hace casi tres semanas. Decenas de activistas duermen en la embajada todas las noches para protestar contra el intento de golpe de Estado en curso. Democracy Now! estuvo dentro de la embajada con los manifestantes el martes 30 de abril.

AMY GOODMAN: Nos encontramos en las afueras de la Embajada de Venezuela. ¿Díganos quién es, con quién está y por qué está aquí?

ARIEL GOLD: Soy Ariel Gold, la codirectora nacional de CodePink. Llevamos ya tres semanas aquí, desde el 14 de abril. Y estamos aquí para proteger esta embajada e impedir que sea ocupada por Guaidó, quien es una marioneta de Trump. Trump y Elliot Abrams han estado intentando llevar a cabo un golpe de Estado en Venezuela. Y apoderarse de este edificio es parte del golpe.

AMY GOODMAN: ¿Cómo se ha involucrado Estados Unidos en la toma de este edificio? Me refiero a que esta era la embajada… es la embajada del Gobierno de Venezuela. Maduro es el presidente electo. Por lo tanto, ¿qué ha sucedido aquí? ¿Dónde está la gente de Maduro? ¿Dónde está el Gobierno?

ARIEL GOLD: El Departamento del Estado ordenó a todos los diplomáticos venezolanos que abandonaran la embajada, y, de hecho se marcharon. Pero el Gobierno venezolano nos autorizó… y nos llamamos a nosotros mismos el Colectivo de Protección de la Embajada. El Gobierno nos autorizó a estar dentro de este edificio de forma permanente.

AMY GOODMAN: ¿Puede decirnos su nombre y qué hace hoy aquí?

KEVIN ZEESE: Me llamo Kevin Zeese. Estoy con el grupo Resistencia Popular. Soy parte del Colectivo de Protección de la Embajada. Nos encontramos aquí porque esta embajada está bajo ataque. El Servicio Secreto ha estado viniendo y ha estado tomando fotos. Así que he estado en contacto con el Departamento del Estado. Nos han indicado que en algún momento nos van a sacar. Les pregunté sobre cuáles serían los cargos que pesarían en nuestra contra. Lo que digo es que nosotros estamos aquí de forma legal, no estamos invadiendo la propiedad. El Gobierno venezolano, el Gobierno electo, nos dio permiso para estar aquí. Nos dio una llave para entrar. Así que estamos aquí legalmente. Lo extraño es que, si fuera el Gobierno de Trump el que entrara, ellos serían quienes estarían violando la ley. La Convención de Viena estipula que este lugar es inviolable. No pueden invadir esta embajada. No pueden invadir esta propiedad, ni entrar de forma ilegal. No pueden entregarle este lugar a la oposición. Ese no es su papel. Su trabajo, según la Convención de Viena, es proteger la embajada, no entrar ilegalmente. Así que nos encontramos aquí haciendo el trabajo que le corresponde al Gobierno de Trump.

AMY GOODMAN: ¿Están aquí día y noche?

KEVIN ZEESE: Estamos aquí día y noche. Estamos viviendo aquí.

ARIEL GOLD: Estamos viviendo aquí.

KEVIN ZEESE: Nos consideramos residentes. Somos inquilinos.

ARIEL GOLD: Preparamos tres platos de comida al día y alimentamos hasta cien personas porque tenemos actividades todas las noches, educativas o culturales, y sobre todo tipo de asuntos. Luego, ofrecemos comida a la gente.

AMY GOODMAN: ¿Podría llevarnos adentro de la embajada?

ARIEL GOLD: Por supuesto que sí.

AMY GOODMAN: Estamos caminando hacia la parte de atrás de la embajada venezolana. De la mochila de Ariel Gold, de CodePink, cuelga un letrero que dice: “Guaidó no es bienvenido aquí”. Estamos entrando.

ARIEL GOLD: Esta es la llave del edificio…

AMY GOODMAN: Bien.

ARIEL GOLD: …que tenemos, con el permiso del Gobierno venezolano.

AMY GOODMAN: ¿Puede decirnos qué es esto? ¿Una camiseta de beisbol? Aquí tenemos a Magglio Ordóñez. Kevin, ¿podrías darnos una explicación?

KEVIN ZEESE: Alex González. Tanto Maduro como Chávez jugaban beisbol, que es un deporte muy popular en Venezuela.

AMY GOODMAN: ¿Adónde nos dirigimos?

KEVIN ZEESE: Al segundo nivel. La gente vive aquí al igual que en el tercer y cuarto nivel. Nuestra área de trabajo está en el segundo nivel.

LILY TAJ: Soy Lily, soy parte de CodePink. En esta habitación es donde nos reunimos, donde tenemos nuestras reuniones comunitarias en las que discutimos cuál será el plan a seguir al día siguiente. Comenos aquí. Y este es el programa de los eventos que organizamos todas las noches, culturales o educativos. Así que vendría siendo el calendario de lo que se planificó para la semana.