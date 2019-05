Así son los de PANORAMA

Podríamos calificar, al diario Panorama, como una inmoralidad pública que, mucho daño ha causado al pueblo e instituciones del Estado Zulia ―su sede física―, así como a las demás regiones del país donde ha circulado a lo largo del tiempo.

Panorama, siempre lo exhibieron sus editores, especialmente de la gestión de Esteban Pineda Belloso en adelante, como el instrumento que intimide, con verdades o mentiras, según sea el caso, a quienes ellos necesitan postrados, en entrega sumisa, al servicio de cuanto a sus intereses beneficie, económica, política o socialmente.

En los últimos tiempos, montados en la parodia política nacional, se bajaron de su escenario de adulancia al gobierno nacional, porque dieron por un hecho, en una suerte de credo político, que el Presidente de la República, Nicolás Maduro, su gabinete Ministerial, el PSUV y el Polo Patriótico, caerían del mando y la oposición asumiría el gobierno del país, con el respaldo del poderoso gobierno y poderes que atesora, el Presidente de los Estados Unidos de Norteamérica.

La campaña contra el gobierno nacional y regional, ha sido con trueno, rayos y centellas y ello, tiene una inteligente razón de ser: Para tener una excusa, una explicación para la comunidad, haciendo creer a la colectividad que ellos eran víctimas de severa represalia gubernamental que concluiría con la negación de venta de papel y con ello impedirle al periódico su labor informativa.

Lo expresado en el párrafo anterior le serviría a PANORAMA para ganar puntos en lo que, para los ventajistas de siempre, sería la nueva gestión política de Venezuela y, que desarrollando su campaña contra Nicolás Maduro, ministros y gobernadores, pasarían al grupo de las “victimas” del Chavismo y con ellos mataban el segundo pájaro de la cacería: La apertura de puertas por el Gobierno de los Estados Unidos.

Panorama nunca se sumó a La Cámara de Periódicos de Venezuela, porque a ellos convenía que todos los periódicos del Zulia, Trujillo, Mérida, Táchira, Falcón y Lara, dejaran de circular por falta de papel, porque con esa mezquindad, a ellos les quedaba ―solos― el mercado y es por esto que nunca se hicieron eco de cuanto era preocupación extrema de todos los editores del país desde hace, por lo menos, cuatro años: la restricción del papel periódico.

Hace 14 meses, cuatro periódicos zulianos: El Regional del Zulia (en Ciudad Ojeda), La Verdad, Versión Final y Que Pasa, cerramos las puertas por no tener papel ni planchas de impresión y, Panorama, no publicó ni una letra sobre el particular, a pesar de ser una importantísima noticia: Más de 700 trabajadores quedaron cesantes y miles de pregoneros y puesteros perdieron su medio de vida: PANORAMA calló, y eso que era una noticia trascendentísima, PERO ESO ES PANORAMA Y SIEMPRE FUE ASÍ.

Son así y así morirán, pero no en secreto: SIEMPRE HABRÁ QUIEN LES DIGA, LO QUE DEBE DECIRSE, A LOS FARAMALLEROS, BRAVUCONES Y FAROLEROS.

Gastón Guisandes López