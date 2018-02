Este viernes vence último pago de deuda externa de febrero

Para este viernes está programado el último pago de deuda externa del Venezuela referente al mes de febrero

Foto:Agencias



Caracas-Venezuela tiene que pagar a los tenedores de bonos US$ 191.250.000 pertenecientes a los cupones del bono soberano Venezuela 2022, según el cronograma de pagos publicado por Rendivalores.

El pago total de obligaciones financieras de febrero asciende a US$ 705.172.000 y se derivan de los cupones Venezuela 2031, Venezuela 2018 y el Pdvsa 2022 por US$ 250.9, US$ 71.2 y US$. 191.2 respectivamente.