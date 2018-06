Wayne Rooney jugará con el DC United de la MLS

Para Wayne Rooney su paso por el DC United se convierte en su primera travesía fuera de los límites de su país de nacimiento

El delantero Wayne Rooney llegó a un acuerdo con el DC United, de la Mayor League Soccer (MLS), por dos años y medio, en donde cobrará 13 millones de dólares, convirtiéndose así en el jugador mejor pagado de la liga estadounidense.

El Everton confirmó también la salida del futbolista de 32 años, dedicándole un video con algunos de sus goles durante su paso por el equipo de la ciudad de Liverpool y deseándole «buena suerte».

De esta manera, el «Bad Boy» compartirá vestuarios con el centrocampista venezolano Junior Moreno, quien llegó al club a comienzos de año Rooney siempre había jugado en la Premier League desde su debut con el Everton en el 2002 con tan solo 16 años.

Su paso por el DC United se convierte en su primera travesía fuera de los límites de su país de nacimiento.

El ahora exjugador del Everton tenía un contrato vigente hasta 2019, por lo que el club de la capital de Estados Unidos tuvo que pagar por su traspaso, aunque aún no se sabe cuánto fue el desembolso. Sin embargo, el fichaje de Rooney no podrá anunciarse hasta el 10 de julio puesto que ese día es que comienza el mercado de verano de la MLS.

