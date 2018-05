Venezuela lleva un total de 43 medallas en los Juegos Sudamericanos

Las 43 medallas obtenidas por Venezuela están constituidas por 12 de oro, 15 de plata y 16 de bronce

Foto: Agencias

Una cosecha de 17 medallas, entre la que figura la dorada obtenida por el campeón olímpico Rubén Limardo en espada, fue el saldo que dejó la participación de Venezuela este martes en los XI Juegos Suramericanos de Cochabamba, Bolivia, para elevar la cifra a 43 metales.

Limardo venció en semis al colombiano Jhon Ramírez 13-6 y luego doblegó 15-8 al brasileño Athos Schwantes en la final para conquistar una de las tres medallas de oro de la jornada.

«Una vez que estaba en la final supe que el rival era fuerte, pero es la quinta vez que me enfrento a él y siempre le he ganado. Al principio estaba apretado pero cuando vi la acción, cuando vi el punto blanco, por ahí me fui», indicó en declaraciones a la prensa venezolana.

Las otras dos doradas llegaron por medio del karateca Andrés Madera (-67 kg) en kumite, quien revalidó el título de hace cuatro años en Chile, y del pesista Julio Mayora (69 kg), ganador con 325 kilogramos.

«Esta es mi primera competencia internacional después de estar lesionado siete meses. Quería ganar para demostrar que esa recuperación estuvo a la altura», expresó Madera.

Plata y bronce

Las seis medallas de plata alcanzadas se dividen en cuatro disciplinas. En natación Juan Sequera marcó 2:06,37 minutos en los 200 metros combinados y Cristian Quintero 22.71 segundos en los 50 metros libre para conseguir el subcampeonato, mientras que en karate se las llevó Bárbara Pérez (-55 kg) y Jovanni Martínez (-60 kg).

En pesas destacó la plateada conseguida por Yusleidy Figueroa (63 kg) tras alzar 220 kilos, y la de Noelys Peña (-70 kg) en judo.

En el caso del bronce, la cosecha fue de ocho medallas y tuvo a la natación como protagonista. Rafael Dávila la conquistó en los 1.500 metros estilo libre (16:08’12 minutos), Mercedes Toledo en los 200 metros pecho (2:37.16 minutos), el equipo mixto en relevo 4×100 (3:44.99 minutos) y el equipo abierto femenino en los 4×100 (3:56.41).

En esgrima la presea recayó sobre Shia Rodríguez en la modalidad sable, en kumite sobre Aurimer Campos (-50 kg), en judo sobre Karen León (-78 kg) y en levantamiento de pesas sobre Renson Balza (77 kg) con un peso de 328 kilos.

En el cuarto día de competencia, Venezuela colecciona 43 preseas (12 de oro, 15 de plata y 16 de bronce) y se ubica en el quinto lugar del medallero, que tiene en el primer puesto a Brasil (72), seguido de Colombia (71) y Chile (40 medallas).