Convulsionada ha sido esta semana tanto para el beisbolista venezolano Danry Vásquez, como para su ex novia, Fabiana Pérez, luego de la publicación de un video grabado en 2016 por cámaras de seguridad, en el que se aprecia con cruda claridad cómo el toletero agrede físicamente a su entonces pareja.

En una entrevista concedida a Univisión, Pérez confesó estar arrepentida por no haber formulado en su momento la denuncia cuando este la golpeó fuertemente.

«Ahora que recuerdo las cosas, me preguntó cómo pudo haber pasado, por qué no hice nada, por qué no reaccioné», señaló.

La joven mujer aprovechó la oportunidad para transmitir a todas las mujeres víctimas de violencia de género, «la violencia no es amor. Los celos, la desconfianza, eso no lleva a nada», indicó.

Hace un par de años, cuando ocurrieron los hechos, Vásquez fue grabado por las cámaras de seguridad del estadio Whataburger Field, en Texas. En la cinta se observa detalladamente los golpes infligidos por este a Pérez. A raíz de esta agresión el jardinero fue dejado en libertad por los Astros de Houston en 2016.

Ahora que el video se hizo público el equipo Lancaster, conjunto de una liga independiente de los Estados Unidos, anunció el despido del mirandino de 24 años de edad.