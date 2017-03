¡Ups que dolor! Mujer amputó el pene de su marido

El médico que lo atendió informó que «el paciente se encontraba en una condición crítica cuando llegó al centro sanitario».

Foto: Agencias

«Porque llevaban 10 años sin tener relaciones» fue la razón que vio Rita Yadav de 28 años para cortarle el pene a su marido. La victima es Ved Prakash, de 31 años.

«Llevamos casados 11 años y 10 de ellos sin sexo. Estaba segura de que tenía un amante» ha relatado Rita. «Me decía que me odiaba. Peleábamos todos los días y no le gustaba ver mi cara. Me amenazaba con tener un affair. Y yo estaba desesperada por tener hijos. Le suplicaba que tuviéramos relaciones pero se negaba. Llegué a una situación en la que no podía más».

Todo ocurrió cuando Ved regresaba del trabajo; fue directamente a la ducha. Cuando salía de ella Rita lo golpeó la cabeza con una piedra y el hombre se quedó inconsciente. Después la mujer se dirigió a la cocina por un cuchillo y con él… le cortó el pene. Acto seguido se fue a una comisaría a entregarse. Sin ningún cargo de conciencia dejó a su marido tirado en el suelo del cuarto de baño, desangrándose. Ved, después de 30 minutos, recuperó la conciencia y llamó «agónicamente y a duras penas» a un amigo, que inmediatamente lo llevó al hospital.

El médico que lo atendió informó que «el paciente se encontraba en una condición crítica cuando llegó al centro sanitario. Su pene estaba prácticamente sesgado y había perdido mucha sangre. El corte era verdaderamente profundo».

«Le operamos de inmediato, en una cirugía que duró 5 horas, y pudimos salvarle la vida. Es uno de los casos más peculiares de mi carrera». También salvaron la vida del pene, porque lograron reimplantarlo”, señaló el médico que lo atendía. Él se recupera en el hospital y ella está a la espera del juicio.