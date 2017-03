Édgar Ramírez grabará video junto a «Residente»

Aunque este par tenía bien escondido lo que estaba tramando, finalmente informaron a través de sus cuentas de Instagram



Foto: Agencias

El actor Édgar Ramírez posteó una foto junto a René Pérez «Residente», el vocalista de la banda Calle 13. Aunque este par tenía bien escondido lo que estaba tramando, finalmente informaron a través de sus cuentas de Instagram, que el venezolano protagonista de Manos de Piedra será parte del nuevo videoclip del cantante, que llevará por nombre Desencuentro.

El puertorriqueño colgó una foto junto al venezolano agradeciendo el apoyo «Gracias [email protected] @edgarramirez25 y a todo mi equipo de producción por formar parte de este proyecto. Fue un privilegio el haber trabajado con ustedes #DesencuentroVideo». Ambos artistas mostraron su admiración y señalaron que hacen un gran dúo, «Residente» escribió: «Trabajando junto a Édgar Ramírez. Además de talentoso, es uno de los tipos más humildes que he conocido en un set de rodaje».

Mientras que Édgar dijo: «Este es el ‹desencuentro› que me permitió encontrar a un nuevo aliado: ‹Residente›, no solo un gran músico, sino también un director audaz, sensible y arriesgado».