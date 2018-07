Comic Con: «La Llorona» será llevada al cine y la venezolana Patricia Velásquez es la protagonista

La famosa convención dio la bienvenida a The Curse of La Llorona. Aunque sólo se proyectó un avance, críticos, público y geeks empezaron a conocer a la figura más terrorífica de México

Foto: Agencia

Mexico – Las risas de unos niños dan paso al llanto terrible de la mujer que ha poblado las leyendas, historias y pesadillas más escalofriantes de los mexicanos. Ese llanto no fue consolado en la Comic Con pero sí fue bien recibido por los asistentes en el arranque de la convención, sucedido la medianoche de este jueves 19 de julio.

Ese llanto provenía de The Curse of La Llorona, el avance que New Line Cinema proyectó en la convención, que se realiza en San Diego, junto con los de las otras películas de terror que lanzará próximamente, It: Chapter Two y The Nun.

La película está producida por James Wan, director de The Conjuring y de la saga Insidious, y por Gary Dauberman, escritor de The Nun y Anabelle entre otras películas del género, de aquí las buenas expectativas que ha generado The Curse of La Llorona y que anoche se elevaron con el avance.

La película está dirigida por Michael Chaves, quien debuta en largometrajes. El realizador tiene en su historial el corto de terror The Maiden (2016), que obtuvo buenas críticas, y la dirección de algunos capítulos de la serie Chase Champion.

Aunque se trata de una leyenda colonial de México, la trama se sitúa en los años 70 en Los Ángeles, donde hay mucha población mexicana y en general de Latinoamérica. La historia se centra en una trabajadora social con dos hijos pequeños que son acechados por La Llorona.

Declaraciones

«Yo crecí en México con esa leyenda. Siempre he pensado que era una historia que había que hacer, pero con mucho cuidado. Cuando me propusieron el proyecto me gustó porque el guion está hecho con muchísimo respeto. Es un relato con el que todos los latinos hemos crecido y, aunque pase el tiempo, todos seguimos creyendo en ella», dijo a la agencia Efe la actriz venezolana Patricia Velásquez, protagonista de la película.

El estreno de The Curse of La Llorona se espera justo dentro de nueve meses, el 19 abril de 2019.