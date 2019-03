Emiten orden de arresto en EE.UU. contra el actor Fernando Carrillo

Un tribunal de Miami, Florida, dictó una orden de aprehensión contra el actor, modelo y cantante Fernando Carrillo, por el incumplimiento del pago de la pensión alimentaria de su hijo Ángel Gabriel.

Según reseñó el portal de noticias Infobae, la madre del menor, Margiolis Ramos, aseguró que la estrella de televisión debe 15.000 dólares de manutención, y que no ha querido hacerse responsable de los gastos de su hijo desde iniciaran una querella legal hace cuatro años.

“En principio él me daba USD 1.200, cuando pusimos la cuestión en la corte, él lo había bajado a USD 600 mientras estaba la decisión de la juez, y él se fue del país y dejó de pagar desde mayo del año pasado”, indicó la mujer en el programa de TV Azteca Ventaneando, donde además de no responder a la orden judicial, Carrillo se desentendió por completo del niño, a quien no ve desde hace año y medio.

Ramos, quien trabaja como vendedora a través del servicio Uber Eats, señaló que el protagonista de Abigaíl recientemente la invitó a venir a México para llegar a un acuerdo extrajudicial, pero reiteró que no retirará su demanda hasta que se arregle en una corte de Estados Unidos.

Lea también: Yanelisa se vuelve viral interpretando el Alma llanera

Por su parte Carrillo, que actualmente vive en México, respondió en el programa Primer Impacto de la cadena Univisión que las acusaciones son totalmente falsas y se ha intentado mediatizar la situación en lo que catalogó como “parte de show, del rock and roll”.

“Lamentablemente se ha vuelto mediático no porque lo he querido, y es algo que afecta al niño, por eso me mantengo al margen, siempre estoy para él, pero los tiempos de Dios son perfectos, creo que está creciendo con amor y eso me mantiene tranquilo”, dijo el actor, quien además sostuvo que sí mantiene contacto telefónico con su hijo.

De momento, Carrillo no podrá pisar territorio estadounidense, pues sería inmediatamente detenido por las autoridades.

Foto: Agencia