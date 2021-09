En «Operación Arca» un exmarine de Reino Unido logra evacuar a cientos de mascotas pero deja en tierra a 24 trabajadores afganos

Este pasado domingo, Farthing y los casi 200 perros y gatos lograron aterrizar en el aeropuerto londinense de Heathrow a bordo de un avión privado

Un exmarine británico se ha convertido en el centro de la polémica en Reino Unido. El motivo es que ha logrado evacuar de Afganistán a 150 perros y gatos de su ONG pero ha dejado en tierra a 24 trabajadores afganos.

Paul Farthing, conocido como Pen, se negó a ser evacuado de Afganistán si no lo acompañaban sus animales a los que daba asistencia en el refugio Nowzal que él mismo fundó. Durante días pidió ayuda al Gobierno de Boris Johnson: “No me voy de aquí sin mi personal. Estaré en ese aeropuerto con mi personal y mis animales. Solo necesito mi avión para poder aterrizar”.

Este pasado domingo, Farthing y los casi 200 perros y gatos lograron aterrizar en el aeropuerto londinense de Heathrow a bordo de un avión privado.

Sin embargo, los 24 trabajadores del albergue de animales quedaron atrapados en el país porque los talibanes no les dejaron acceder al aeropuerto de Kabul pese a contar con el permiso de las autoridades británicas.

Asimismo, los soldados tuvieron que ayudarle a descargar 125 kilos de comida para los animales. Ahora, el ministro de Defensa británico, Ben Wallace, le acusa de entorpecer las labores de evacuación. “Atender toda esta cuestión ha llevado demasiado tiempo a oficiales superiores, cuando deberían haber estado centrados en la crisis humanitaria”.

Tras su regreso a casa, el exmilitar publicó un texto en Twitter en el que confirmó tener “sentimientos encontrados” por el “éxito parcial” de la ‘Operación Arca’, como él mismo ha denominado.

Arrived Heathrow with partial success of #OpArk Mixed emotions & true deep feeling of sadness for Afghan today. Heathrow Ops centre, Border Force, HARC & Air Pets were all bloody amazing. Witnessed 1st hand the compassion Heathrow is showing Afghan refugees. 🙏🏼❤️#AboveAndBeyond

— Pen Farthing (@PenFarthing) August 29, 2021