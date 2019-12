Así fue el último concierto de Roxette en Venezuela

El 12 de abril de 2012, en la terraza del CCCT, los caraqueños corearon los temas de Roxette, el dùo de Per Gessle y Marie Fredriksson, quien falleció este lunes a los 61 años de edad

Caracas- Marie Fredriksson y Per Gessle, el famoso dúo Roxette, hizo vibrar la terraza del CCCT el 12 de abril de 2012. Más de 1.200 fanáticos en Caracas, finalmente, pudieron escuchar a los suecos después de 17 años que no pisaban el país. Sería la última vez.

La primera vez que la banda se presentó en Venezuela fue el 24 de marzo de 1995 en el Poliedro de Caracas. Asistieron 10.000 personas.

Los éxitos de los 80 y 90, “Dressed for Success” y “Sleeping in my car” dieron inicio al concierto de Roxette que formaba parte de la gira Neverending Tour 2012. “How Do You Do”, “Joyride” e “It Must Have Been Love” también fueron coreadas por los caraqueños, quienes venían eufóricos tras escuchar a Aditus, la banda que antecedió el show de los suecos.

El grupo de música pop venezolano tocó por alrededor de 1 hora temas como “No te vayas ahora”, “Algo eléctrico”, “Tiempo” y “Quiero ser tu héroe”. Fue un inicio nostálgico para los asistentes del evento.

Durante su presentación, los intérpretes de “Wish I Could Fly” se comunicaron con el público entre inglés y español. “Es fantástico estar aquí después de 17 años”, dijo Gessie durante el concierto.

Luego, el guitarrista dedicó un solo con la melodía de “Caballo Viejo”. El gesto conmoviño a los fanáticos que agradecieron con sonoros aplausos.

Los mismos fanáticos hoy recuerdan dicha presentación como memorable y todos los seguidores de Roxette, alrededor del mundo, lamentan la muerte de Marie Fredriksson, quien falleció este lunes después de años de padecer un tumor cerebral. La enfermedad se le había diagnosticado en 2012.

“Pintaste mis canciones en blanco y negro con los colores más hermosos. Fuiste una amiga maravillosa por más de 40 años. Estoy orgulloso, honrado y feliz de haber compartido tanto de tu tiempo, tu talento, tu calidez, generosidad y humor. Todo mi amor por ti y tu familia. Las cosas nunca serán lo mismo”, escribió Gessle en las redes sociales para despedir a su compañera.

La última presentación de Per Gessle y Marie Fredriksson juntos fue el 8 de febrero de 2016. Ese día, el Grand Arena Grand West de Cape Town, Suráfrica, los vio brillar en el escenario como si los años nunca hubiesen pasado.

Ese día Fredriksson anunciaba su retiro de los escenarios. Impecablemente trajeada, sentada y con un bastón en su mano izquierda, la cantante conmovió con una actuación en la que su voz se escuchó como siempre. Ya había perdido parte de la visión, tenía problemas de memoria, escuchaba por un solo oído y su motricidad estaba comprometida.

Foto: Agencia