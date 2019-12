Thalía Olvino mostró su traje típico para el Miss Universo en homenaje a Carlos Cruz Diez

View this post on Instagram

Este es mi regalo para ustedes Venezuela ¡Los amo ❤!. . . "Diosa de la Venezuela del Futuro". . Nuestra hermosa reina @thaliaolvino quiere representar el progreso, el modernismo y la evolución positiva de la Venezuela 🇻🇪 del futuro que ella visualiza. Nuestra representante quiere que su traje típico sea una oda al arte y la moda. Junto con el valioso apoyo de la casa Matriz en Francia del reconocido Maestro Cruz Diez @ateliercruzdiez, se pudo crear esta pieza única para Thalía y su desfile en el @missuniverse 2019. . 🔸🔷🔺 Inspirado por el maestro del arte cinético #CarlosCruzDiez, este traje creado por el diseñador Oscar Carvallo @oscarcarvalloparis, representa la evolución positiva del país. Las Fisicromías de Cruz Diez fueron la inspiración para lograr el body que luce nuestra reina. Cada línea plateada de la brillante capa, la corona metálica hecha a mano y los aretes, se diseñaron utilizando el material real que el Maestro Carlos Cruz utilizó en sus obras de arte para reflejar los colores y crear los efectos visuales cinéticos. . Fotógrafo: @manuelhphoto Asistente: @britneymrm Edición: @itsmiguelmaza Maquillaje: @leurbanop Cabello: @miguelangelfashionlook