Tejeda: Supe descifrar el juego del pitcheo y mis capacidades

Victoria para Leones, Tejeda anota su primer cuadrangular de la temporada y el Lanzador felino, Yolmer Camacho apuntó que la clave de su actuación fue salir concentrado

Caracas- El primera base de los Leones del Caracas, Isaías Tejeda, resaltó la confianza mostrada por el equipo para superar 10 por 6 a los Tiburones de La Guaira, en un partido en el que el dominicano conectó su primer cuadrangular de la temporada.

“Hoy tuve mucha más confianza, hoy supe descifrar el juego del pitcheo y mis capacidades. Eso fue lo que me dio el resultado. Me enfoqué en un buen pitcheo. Me lanzó una recta y no pude desaprovecharla. Ya ellos me conocen, yo también los estudio a ellos”, indicó Tejeda al finalizar el encuentro al departamento de prensa de los capitalinos.

En tanto, el lanzador Yolmer Camacho, quien se apuntó su primera victoria de la campaña, explicó la clave de su actuación fue salir “concentrado” al terreno de juego con la “mentalidad” de lanzar tres o cuatros innings para salir de la “racha negativa”.

“La clave fue salir a buscar ese doble play. Hoy trabajé desde temprano, estuve concentrado desde un principio en mi físico y en la mentalidad. Estoy preparado para lanzar dos, tres o cuatro innings. Siempre buscamos salir de esas rachas negativas. Hoy se logró el objetivo, nos llevamos la victoria y seguiremos enfocados en esa racha ganadora”, acotó el relevista

Por su parte, el mánager de los capitalinos, Harry Guánchez, expresó que el cuerpo de lanzadores va “mejorando” día a día, por lo que trabajan en la confianza y en los errores en defensa y bateo.

“Si le damos más confianza, ellos serán más agresivos con los bateadores. Ellos se están dando cuenta que tienen un equipo que los respalda ofensiva y defensivamente. Mejoraremos”, agregó.

Foto: Agencia