Super Bowl: Shakira y JLo serán el espectáculo del show medio tiempo

Las intérpretes compartieron la noticia este jueves 26 de septiembre en sus cuentas de Twitter, mensajes que fueron replicados por la cuenta oficial de la NFL

Las superestrellas, quienes han desarrollado su carrera en inglés y español, se presentarán el 2 de febrero de 2020 en el Hard Rock Stadium en Miami Gardens, Florida, así lo anunciaron la NFL, Pepsi y Roc Nation.

López debutó en 1999 y ha dominado las listas de popularidad con canciones como “If You Had My Love” y “I’m Real”. La colombiana Shakira lanzó su primer álbum en 1991 y ha tenido éxitos en inglés como “Hips Don’t Lie” y “Can’t Remember to Forget You”.

La empresa Roc Nation de Jay-Z coproducirá el espectáculo de medio tiempo. El partido y el espectáculo se transmitirán por Fox en Estados Unidos y en 180 países más.

Foto: Agencia