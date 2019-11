¿Suárez se retira? Al uruguayo le preocupa no estar a la altura del Barcelona

Suarez está convencido de que el tiempo no se detiene y pasa factura. A punto de cumplir sus 33 años no sabe hasta cuándo su cuerpo estará al nivel de las exigencias del FC Barcelona

Europa– Es el mismo pistolero de siempre, obsesivo del área y del gol. Luis Suárez sabe que está cerca de la marca de 500 goles y de quedar en la historia como parte de la terna de máximos goleadores oficiales del Barcelona.

Pero sabe que está cerca de los 33 años, que cumplirá en enero próximo, y como suelen decir algunos relatores, hay momentos en que “el físico no responde a la mente“. Se ansía la jugada, pero no siempre es posible concretarla.

En declaraciones al medio uruguayo Ovación, el punta expresó su deseo de llegar al Mundial de Qatar. “Espero que sí. En realidad estoy convencido que sí“, declaró. Sería su cuarto Mundial, luego de haber estado presente en Sudáfrica, Brasil y Rusia.

Dudas para el futuro

¿Jugando dónde?, es la pregunta. Y allí se acaban las certezas. “La exigencia del Barcelona es inmensa. Acá cada tres días tienes que estar rindiendo un examen, no hay descanso, porque no te perdonan ni siquiera un partido malo. No es fácil venir a jugar a un club como el Barcelona, adaptarse y ganarte tu lugar”, deja en claro, para luego agregar “y que el club esté buscando o quiera traer otro número 9 no es nada extraño, es la realidad del fútbol.”

“Ya lo dije hace tiempo, va a llegar un tiempo en que mi edad no me va permitir estar a la altura de lo que precisa el Barcelona para competir, pero mientras pueda, mientras tenga la fuerza que me traigan competencia es mucho mejor. Será mejor para mí porque me exigirá, será mejor para el club porque se alimentará la competencia y será mejor para el futuro porque podrán ir preparando a un futbolista con la ayuda de todos los grandes jugadores que tiene el Barcelona.“

De paso menciona que la última lesión en el sóleo no tuvo relación con la anterior. Fue una lesión mínima, que permitió una rápida recuperación. Y deja un mensaje: “hay gente que sabe más que mis médicos del Barcelona, porque anunciaron una lesión que no era, confundiéndola con la anterior.”

¿Cuál es el límite?

Entonces, ¿hasta cuándo en Barcelona? No hay una respuesta. Pero al leer entrelíneas, queda claro que Suárez sabe que el tiempo no puede detenerse.

Menciona a su amigo Nicolás Lodeiro, hoy en la MLS de Estados Unidos, y la chance de cruzar el Océano para jugar en Norteamérica.

Su amigo Nicolás Lodeiro desveló que a Luis le gustaría acabar su carrera en la MLS “nunca descartó volver a Uruguay, para jugar en Nacional”. Los lazos familiares son muy importantes para Luis, y cuenta que a su hija mayor Delfina “le gusta vivir en Uruguay“. Aunque claro, su única experiencia “es cuando viene de vacaciones “.

Paralelamente menciona un viejo cariño por San Lorenzo de Argentina, nacido en la década del 90, tiempos de Bernardo Romeo en el azulgrana porteño.

Hoy está fuerte, mentalmente muy fuerte, físicamente ya no igual, por eso cuenta que “a medida que voy creciendo tengo claro que tengo que ser más cuidadoso y consciente de cuidar el cuerpo.”

Cada domingo, cada sábado, cada partido, sale a la cancha a responder al “150 por ciento “al Barcelona.

Foto: Agencia