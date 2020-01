Ronald Borjas se unió al selecto grupo de artistas del disco “Orígenes”

El talentoso cantante, Ronald Borjas, le puso su toque particular a esta placa discográfica que promete dar mucho de qué hablar

Caracas- Sin duda, el talento venezolano en el extranjero sigue dejando el nombre del país en alto y en el ámbito musical no es la excepción. Y es que ha habido un auge innegable de excelentes músicos a lo largo y ancho del mundo.

Con la fiel convicción de darle un giro 180º al mercado, está próximo a estrenarse el disco “Orígenes” teniendo a los reconocidos Frank Santofimio -en la producción- y a René Buroz -en la composición- como mentes maestras de este ambicioso proyecto.

“La música ha dado un vuelco tremendo y no ha podido escapar de los efectos de la tecnología. Por una parte se han visto grandes avances, pero por otra ha suplantado el talento humano. Orígenes viene a rescatar todas esas raíces que se han perdido: Es un producto orgánico casi en su totalidad, dándole prioridad al talento de sus participantes, donde cada profesional interactúa con su instrumento y se fusionan en uno solo para lograr la melodía perfecta. Las letras de sus canciones son historias de la vida real escritas de manera fresca y sencilla, como el amor, la angustia, el agradecimiento, la añoranza de costumbres de tiempos pasados”, comenta Buroz.

Es por ello que a esta placa se une el talentoso Ronald Borjas, quien interpreta el segundo sencillo “Para ustedes”, tema con un sonido particular que engancha de manera inmediata con cualquier persona que lo escuche.

“Fue una experiencia espectacular poder grabar con personas que admiro, con las que tengo mucha confianza a las que quiero mucho, por ejemplo Johann Morales, Frank Santofimio y mi amigo René, además de muchos otros músicos importantísimos que se han sumado a esta linda causa, como Obbie Bermúdez. Agradecido porque me hayan tomado en cuenta para este proyecto llamado ‘Orígenes’. Son muchas las expectativas pues hay mucha gente involucrada, no se parece a nada, es bastante innovador, cuenta con instrumentos de percusión que tiene, que ver con la música afro latina y venezolana. Es un concepto bien fresco con unas letras con mucho contenido que René ha impregnado en todo este proyecto… Algo bueno va a pasar con este disco. ‘Para ustedes’ es el segundo sencillo de muchos que vienen por allí”, comenta Ronald.

Como era de esperarse, a este equipo de lujo se le suma el reconocido Frank Santofimio, quien asegura que “la idea de la historia de la canción fue de René, a mí me gustó inmediatamente cuando me la contó y la producción la hicimos Johann Morales y yo. Lo invité a trabajar conmigo este arreglo donde contamos con Yasmil Marrufo en las guitarras y el cuatro; en la percusión Richard Bravo: Excelente percusionista venezolano multi galardonado; en el bajo Edward Bradley, también venezolano y excelente músico y, finalmente, la mezcla a cargo de Boris Milán, el cual ha venido trabajando conmigo hace varios años es distintos proyectos. ‘Para ustedes’ es una canción bonita, emotiva y es un agradecimiento al público pues sin él un artista no existiría. Pienso que la historia la hace especial y su ritmo tropical, bailable a la vez”.

Es importante resaltar que, “Para ustedes”, es el segundo sencillo de esta placa discográfica. Le antecede “Más allá de la frontera” en la voz del cotizado Obbie Bermúdez y, más adelante, se irán develando qué reconocidos intérpretes forman parte de este importante y orgánico proyecto, el cual promete dar mucho de qué hablar.

Foto: Cortesía