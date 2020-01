Lilian Rincón, la venezolana detrás del desarrollo de Google Assistant

Rincón nació en Venezuela. Al cumplir 9 años de edad se mudó con su familia a Canadá, donde estudió Ciencias Informáticas. Posteriormente trabajó para Microsoft y luego para Google

Estados Unidos– Una venezolana está detrás del desarrollo de Google Assistant. Lilian Rincón también es la responsable de la expansión del asistente virtual, que ya tiene tres años en el mercado.

Rincón nació en Venezuela. Al cumplir 9 años de edad se mudó con su familia a Canadá, donde estudió Ciencias Informáticas. Posteriormente trabajó para Microsoft y luego para Google, donde sigue actualmente.

«Siempre me interesó la inteligencia artificial, es por eso que me trajeron a trabajar como asistente digital, lo que me encanta», dijo Lilian Rincón a La Voz de América.

El Google Assistant está integrado a diferentes dispositivos electrónicos en el hogar para simplificar la vida de los usuarios.

En la feria de electrónica de consumo CES se presentaron varias novedades del asistente virtual, entre las que destacan la posibilidad de tomar notas o la tecnología para leer páginas web en voz alta a los usuarios.

De acuerdo con la compañía, bastará con dictarle al teléfono «Hola, Google, léelo» u «Hola, Google, lee esta página» cuando se tenga abierto en el navegador, por ejemplo, un artículo de un periódico digital, para que el asistente empiece la lectura.

Además, mediante un sistema de inteligencia artificial, el asistente podrá traducir el texto original hasta en 42 idiomas. Están incluidos el hindi, el alemán y el español.

«Estamos en constante crecimiento, este es el tercer año del Google Assistant y tenemos más de 500 millones de usuarios al mes», comentó Rincón.

El Google Assistant está traducido a más de 30 idiomas y está disponible en 90 países.

Foto: Agencias