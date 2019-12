“The Devil Make me Do It” será el nombre de la próxima película de El Conjuro

El Conjuro se ha convertido en una de las franquicias más consolidadas de Warner Bros. The Devil Made Me Do It será la tercera cinta sobre un caso real del matrimonio Warren



Estados Unidos- Ya está anunciado el título que tendrá la más reciente entrega de El Conjuro. La nueva cinta del matrimonio de investigadores paranormales se titulará “The Devil Made Me Do It”. Además se conoció la trama de esta tercera aventura terrorífica protagonizada por Patrick Wilson y Vera Farmiga.

Fue durante la Comic-Con de Brasil, organizada en São Paulo, donde pudo conocerse el título de la tercera película del canon de la saga. Narrará un caso de 1981, en el que un hombre fue acusado de asesinato y que, en el juicio, alegó como defensa haber estado poseído por 43 demonios, que le indujeron a cometer el crimen.

De esta manera, el matrimonio Warren entra de lleno en el drama judicial, en un caso que conmocionó a la sociedad estadounidense. Será la primera ocasión en que James Wan no esté en la dirección de una parte del canon principal de la saga.

Lea también: 3 películas de terror inspiradas en hechos reales

El director se quedará como productor, además de haber colaborado en la elaboración de la historia, cuyo guion corre a cargo de David Leslie Johnson-McGoldrick.

Poco a poco, El Conjuro se ha convertido en una de las franquicias más consolidadas de Warner Bros. The Devil Made Me Do It será la tercera cinta sobre un caso real del matrimonio de investigadores, pero será la octava entrega si se cuentan los varios spin-offs de la saga, con tres filmes protagonizados por Annabelle, además de La monja y La Llorona.

Michael Chaves, director de La Llorona, será el encargado de dirigir la cinta, que llegará a los cines estadounidenses el 11 de septiembre de 2020.

The Conjuring: The Devil Made Me Do It – only in theaters September 2020. #TheConjuring pic.twitter.com/zrRJ0ua5ZZ — The Conjuring (@TheConjuring) December 8, 2019

Foto: Agencia