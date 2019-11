Cardenales defiende su casa picoteando a las Águilas

A pesar de haber anotado la primera carrera del juego las Águilas solo lograron tres, perdiendo contra los Cardenales de Lara 5-3

Empieza la temporada de la Liga Venezolana de Béisbol Profesional (Lvbp) y los eventos inaugurales fueron Leones vs. Tigres, Bravos vs. Navegantes, Tiburones vs. Caribes y el equipo aguilucho se vio enfrentado a Cardenales de Lara.

A pesar de haber anotado la primera carrera del encuentro los rapaces solo lograron tres carreras, perdiendo contra los pájaros rojos 5-3.

Yojhan Quevedo estrenó el marcador para Lara en la parte baja del tercer inning, al anotar desde segunda tras un sencillo de Erick Epifano. Pero no se quedaron ahí: en la cuarta anotaron Dotel y Marval, mientras que en la quinta Jonathan Válvez impulsó a Mendoza y Dotel con un hit al centro del campo.

Lea también: Águilas celebran su 50 aniversario en una nueva temporada del béisbol

Un nuevo jugador Importado formará parte del equipo de Las Águilas del Zulia

Pedro Rodríguez, mientras tanto, hizo su presentación en la lomita y liquidó el encuentro con su primer rescate de la temporada. Así, Cardenales sumó su primer triunfo en su intento por defender el título en Venezuela.

Las Águilas iniciaron la temporada en la que celebran 50 años de su existencia perdiendo el primer encuentro. Esperamos que este paso hacia atrás sea para tomar impulso y catapultarse a la victoria.

Por otro lado, Tigres venció a Leones 6-3 en el Estadio Universitario haciéndose con la victoria en los últimos dos innings. Navegantes derrotó 3-2 al equipo margariteño y Tiburones inició la temporada ganando 5-3 ante Caribes.