Las fuertes palabras del padre de Meghan Markle contra su hija y el príncipe Harry (+Video)

El padre de la duquesa de Sussex no dejó ningún espacio para la duda y arremetió en contra de la decisión de su hija y su esposo, el nieto de la reina Isabel II

Canadá- Thomas Markle, padre de Meghan Markle, arremetió contra su hija luego del anuncio de la exactriz y su esposo, el príncipe Harry, de abandonar sus funciones de primer rango como miembros de la familia real británica.

El padre de la duquesa de Sussex lanzó duras críticas en contra de la pareja en una entrevista que será parte de un documental del Canal 5 británico sobre el ‘Megxit’.

El exdirector de fotografía dijo que se siente “decepcionado” y “avergonzado” por la situación y se mostró asombrado por la decisión de su hija porque, según él, “toda joven quiere convertirse en princesa y ella lo obtuvo”.

Por otra parte, el padre de la exestrella la serie Suits, aseguró que “aparentemente 3 millones de dólares y una casa de 26 habitaciones no es suficiente para ellos” y recordó que “cuando se casaron adquirieron una obligación (…) ser parte de la realeza”.

Meghan Markle's dad accuses her and Prince Harry of destroying the royal family.

Thomas Markle said they'd cheapened it and made it shabby by turning it into a 'Walmart with a crown on it'.#HarryAndMeghan #ThomasMarkle #MeghanMarkle pic.twitter.com/nl9ISPqePk

— On Demand News (@ODN) January 19, 2020