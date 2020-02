Niall Horan anunció su nuevo álbum «Heartbreak Weather»

El ex miembro de la banda One Direction, Niall Horan, anunció el lanzamiento de su próximo disco en solitario con la canción “No judgement”

Reino Unido– El 13 de marzo se publicará el nuevo álbum de Niall Horan, Heartbreak Weather, que sucede a su álbum de 2017, Flicker. Para celebrar este anuncio, el irlandés estrenó este viernes su nuevo sencillo, «No Judgement».

El propio Horan escribió la canción, que cuenta desde ya también con su correspondiente videoclip, junto a Julian Bunetta.

«Cuando estás conmigo, no hay juicio. Hay suficientes personas juzgando, así que no necesitas ser juzgado por mí», explica Niall Horan acerca del significado de la canción.

Lea también: Miley Cyrus y Liam Hemsworth concluyeron su divorcio

Y añade: «Cuando escucho álbumes, me gusta escucharlos de principio a fin. Con Heartbreak Weather quería contar la historia que estaba en mi cabeza. Con suerte podré guiar a las personas por el camino de la narración de una lista de canciones del álbum. Quería escribir canciones desde diferentes perspectivas o desde el punto de vista de otro».

Horan emprenderá una extensa gira en apoyo de Heartbreak Weather desde el 20 de abril en Bridgestone Arena en Nashville. La etapa norteamericana incluirá espectáculos en el Barclays Center en Nueva York y The Forum en Los Ángeles. La gira mundial Nice to Meet You incluirá actuaciones del invitado especial Lewis Capaldi plus Fletcher.

Foto: Agencias