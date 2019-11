Nacho visitó el colegio donde estudió y se dirigió a los estudiantes (+Video)

View this post on Instagram

Qué experiencia tan enriquecedora ha sido volver a mi colegio y reencontrarme con escenarios que avivan mis más gratos recuerdos. No cambiaría ni un segundo de todo lo que viví en “Nuestra Señora De Lourdes II”. Aquí estoy mi Venezuela querida, simplemente porque aquí nací y de aquí soy.