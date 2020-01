Murió Andrea Arruti, la joven que hizo la voz de Elsa en Frozen

View this post on Instagram

Sin duda a veces la vida nos sorprende de maneras fuertes e inesperadas…buscar un porque o para que es absurdo pues son respuestas que realmente nunca tendremos y no espero tenerlas. Sin embargo creo que hoy para mi es más importante recordar todas aquellas cosas hermosas que viví contigo…pues esas son las que al final de todo realmente importan. ¿Qué te puedo decir? Tantos años…crecimos juntos…tantas experiencias y sueños compartidos que no se por donde empezar. Gracias por todas las noches desvelándonos platicando sobre nuestros sueños y como llegaríamos a ellos. Gracias por acompañarme a ver mi película favorita al cine y escucharme hablar de Philippe Petit por horas con tanto amor como tu lo sabias hacer, me acuerdo que pesaba “wow realmente me está escuchando , esta niña es diferente”. Ese momento en el que a la mitad de la película nos quedamos viendo uno al otro por instantes sin decir nada pero realmente decíamos todo…fue simplemente hermoso. Gracias por todas las videollamadas cantando juntos. Gracias por hablar conmigo de Harry Potter por horas hasta cansarnos. Gracias por hacer una fiesta de disfraces en la cual solo fuimos disfrazados tu y yo jajaja. Gracias por platicar conmigo de todos los misterios del mundo como los grandes detectives que nos sentíamos querida Señorita Adler y gracias por darme el nombramiento de Sherlock Holmes. Gracias por introducirme a la lectura y tenerme paciencia aunque nunca fui un muy buen lector…perdóname por perder el libro que me prestaste jajaja. Gracias por volar conmigo en el país de Nunca Jamás…jamás olvidaré cuando grabamos juntos esa serie…era tan bonito escucharte y sentir que me acompañabas en cada aventura, y gracias por compartir tu polvillo de hadas conmigo. Gracias por enseñarme a bailar y a reír sin parar cuando grabábamos Trolls…eres la Poppy más hermosa de todas. Gracias por vivir conmigo una historia de amor tan incondicional, mágica, sincera, divertida y vulnerable cuando grabamos “Anne with an E”….escucharte en cada toma era muy especial para mi. Sin duda ese personaje reflejaba gran parte de ti. Tu sabes que siempre serás mi única e irreemplazable Anne❤️. ……continua abajo