MLB: Mets dirán presente en la postemporada

Los Mets de Nueva York brillaron en el Miller Park de Wisconsin ante los Cerveceros de Milwaukee al imponerse siete rayitas por dos. Max Scherzer, quien obtuvo su décima victoria de la zafra, fue el gran protagonista de la noche. El ex lanzador derecho de los Tigres de Detroit se subió al montículo en seis oportunidades y tuvo una actuación inmaculada: ponchó a nueve bateadores y no concedió hits ni bases por bola.

Lea También: José Altuve sobre el título divisional: «Se siente como la primera celebración»

Pete Alonso le daría la ventaja a la novena neoyorquina con un cuadrangular de tres carreras por el sector izquierdo con el que también anotarían Francisco Lindor y Jeff McNeil. Posteriormente, en el sexto inning, Francisco Lindor conectaría un triple a terrenos de la derecha y Brandon Nimmo traería la cuarta rayita de los suyos. Lindor anotaría su segunda carrera inmediatamente después con un doble de Daniel Vogelbach.

A partir de la séptima entrada, Scherzer sadría sustituido y se acabaría el juego perfecto de los Mets gracias a un doble de Christian Yelich y un cuadrangular Rowdy Tellez por el jardín central. Sin embargo, esto no agüaría la fiesta de los visitantes.

Al siguiente turno, Tyler Naquin impulsaría a Pete Alonso con un hit hacia el jardín central y, luego, Tomás Nido traería a la goma a Naquin, quien había avanzado hacia la segunda almohadilla gracias a un error del jardinero central Garret Mitchell.

Eduardo Escobar se iría de 3-2 con un sencillo y doble en la victoria de los Mets, que aseguraron su presencia en la postemporada por primera vez desde 2016, cuando se hicieron con el segundo lugar de la División Este de la Liga Nacional y disutaron el juego por el comodín contra los Gigantes de San Francisco, juego que perdieron con marcador de 3 a 0.

The @Mets are BACK in the postseason! #CLINCHED pic.twitter.com/MiA565i0iD

— MLB (@MLB) September 20, 2022