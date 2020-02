Mini World Venezuela invita a todas las niñas y adolescentes a su gran casting

View this post on Instagram

¡Llegó el momento de brillar, de ser reina y de representar a nuestro país a nivel nacional e internacional 👑 . Si tu sueño es vivir una experiencia única y tener reconocimiento internacional, ¡esta es TU OPORTUNIDAD!✨ . Asiste al gran casting este 29 de febrero en el @icontinental, salón Vereda 7 y demuéstranos tu talento para ser reina👸🏻 . Requisitos: Niñas en edades comprendidas de 4 a 16 años. Maquillaje sutil y suave. Vestimenta casual. Zapatillas, no permitiremos tacones. Y muy importante, la niña debe estar acompañada de su representante. . ¡Es hora de cumplir tu sueño! No te pierdas este gran casting👑 . •Maracaibo, Venezuela• . #miniworldvenezuela #reinas #casting #corona #grancasting #maracaibo #queens