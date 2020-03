Metallica ofrecerá conciertos todos los lunes vía streaming

Se trata de conciertos pasados de Metallica vía streaming con los que buscan que sus seguidores sigan pacientes en sus casas para evitar la propagación del coronavirus

Estados Unidos – La banda Metallica contó que realizarán conciertos vía streaming todos los lunes mediante sus redes sociales. La iniciativa de la legendaria banda inició el 23 de marzo y seguirá en adelante hasta que acabe la cuarentena que muchos países están llevando por el Covid-19.

Se trata de conciertos pasados de Metallica vía streaming con los que buscan que sus seguidores sigan pacientes en sus casas para evitar la propagación del coronavirus. Además de haber activado la opción para donar dinero a una organización internacional.

«¿Necesitas tomar un descanso de Netflix antes de ver toda la biblioteca? ¡Presentamos nuestra nueva serie de conciertos: Metallica mondays, que debutará esta noche en nuestro canal de YouTube y Facebook», se lee en el mensaje publicado en Twitter.

Luego la banda de metal puso «Metallica: Live at Slane Castle», presentación que dieron en junio del 2019 en Irlanda. Una espectáculo de dos horas y medias con casi todo el repertorio.

Los músicos emitieron su tristeza por no poder hacer presentaciones en vivo, pero instaron a sus fans a quedarse en casa. «Entonces, ¿qué tal si volvemos a sumergirnos en algunos de nuestros programas favoritos a una distancia socialmente responsable?», se lee al final del mensaje.

