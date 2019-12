Mariah Carey suma otro récord con «All I Want For Christmas Is You»

El tema que Carey dio a conocer en 1994 se mantiene, por segunda semana consecutiva, en la cima de la lista Billboard Hot 100 y alcanzó 54,4 millones de reproducciones

Estados Unidos– Este año «All I Want For Christmas Is You» le ha dado las mayores satisfacciones a Mariah Carey. La canción, escrita por la cantante estadounidense, se estrenó en 1994. Forma parte del cuarto álbum de estudio de la intérprete, Merry Christmas.

Justo cuando se cumplen 25 años de su lanzamiento, el tema alcanzó la cima de la lista Billboard Hot 100, convirtiéndose en la primera canción navideña en 61 años que encabeza una lista de éxitos. En 2017 ocupó el puesto 9 y en 2018 llegó a la tercera casilla.

Billboard reveló este lunes que la canción de Mariah Carey lidera, por segunda semana consecutiva, el listado Hot 100. Y, además, rompió su propio récord de reproducciones vía streaming en una semana para un tema navideño con 54.4 millones de streams.

