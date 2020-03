Lady Gaga dejó de fumar definitivamente

La cantante Lady Gaga, quien pasó de fumar 40 cigarrillos a ninguno, aseguró que no volverá a recaer en el vicioNueva York- Parece que Lady Gaga hizo muchos propósitos de Año Nuevo. Ahora que con su último sencillo, Stupid Love, ha recuperado la estética extravagante de sus comienzos, ha dejado otra cosa: el tabaco. Lo confesó en una reciente entrevista en el programa neozelandés New Music Daily with Zane Lowe, de Apple Music. Y recordó la experiencia como «brutal».

«He parado por completo, pero llegaba a fumar 40 cigarrillos al día», afirmó la cantante. El proceso no resultó sencillo. «Lo he dejado de golpe, pero ha sido muy duro. No volveré a fumar nunca, creo que vi a Jesucristo durante una semana. Fue terrible», relató la italoamericana sobre los primeros días de mono.

Y aprovechó la tribuna para dar un consejo a los oyentes: «Si no fumáis, ¡no empecéis! Dejarlo luego cuesta». Preguntada sobre si no recaería, Gaga no dudó. «Juró que nunca volveré a hacerlo».

No es la primera vez que la artista se convierte en noticia debido a un vicio. El año pasado, se tatuó una rosa rodeada por las palabras “La vie en rose”, y un pentagrama con notas.

Como ella misma confesaba, le gusta tatuarse de dos en dos. Pero algo fallaba en el segundo dibujo: el pentagrama solo contenía cuatro líneas. La llamada de atención de uno de los fans obtuvo una respuesta clara. «Esto es lo que pasa cuando bebes y te tatúas», no dudó en escribir. A las pocas horas, compartió el dibujo modificado.

A pocos días de haber lanzado su nuevo sencillo, Stupid Love, y con un nuevo disco en camino, Lady Gaga (33) decidió dejar uno de sus vicios más perjudiciales y preservar su salud. La ganadora del Oscar por su canción Shallow nunca escondió que era una fumadora compulsiva.

Es de público conocimiento que consumía marihuana para luchar contra los dolores de una lesión en la cadera y terminó convirtiéndose en una adicción.

“Fui adicta a esto y en última instancia está relacionado con la ansiedad y es una forma de automedicación. Fumaba de 15 a 20 cigarrillos de marihuana al día sin tabaco”, dijo en 2011 en el programa de televisión The Z100 Morning Show.

Gaga anunció que el 10 de abril lanzará su sexto álbum, Chromatica. Stupid Love, la primera canción del disco que vió la luz, muestra como la artista volvió a sus orígenes extravagantes. En el video se la ve con un conjunto rosa intergaláctico en una misión para traer paz y positividad al mundo.

Además de un 2020 lleno de novedades a nivel musical, Gaga encontró el amor. A principios de año, la cantante publicó en Instagram una foto con el empresario Michael Polansky, su nueva pareja, después de que se los viera en Miami durante el Super Bowl.

