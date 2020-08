La verdad tras el «escape» de Annabelle de su vitrina en el museo Warren

Aunque nadie tenía claro de dónde venía el rumor, la historia se viralizó y comenzó a cobrar fuerza a través de redes sociales

Curiosidades – Algunos usuarios en redes sociales temían que “Annabelle”, la muñeca que aparece en las películas de terror sobre los investigadores paranormales Ed y Lorraine Warren, hubiera escapado del Museo de lo Oculto de los Warren en Connecticut, Estados Unidos.

Su nombre se convirtió en tendencia, este viernes, obteniendo casi 250.000 menciones en Twitter, mientras los usuarios asustados tuiteaban sobre la muñeca que “podría cobrar vida”.

Aunque nadie tenía claro de dónde venía el rumor, la historia se viralizó y comenzó a cobrar fuerza en la red social.

Sin embargo, todo se trato de un malentendido que comenzó por una entrevista a la actriz británica Annabelle Wallis por The Hollywood Reporter.

En la entrevista, Anabelle, mejor conocida por interpretar a Grace en “Peaky Blinders”, habló sobre cómo logró convencer al coprotagonista de “La Momia”, Tom Cruise, de escapar (correr) con ella en dicha película.

“Él está en un nivel diferente y me marqué una meta. Correr en pantalla con él, pero me dijo al principio que no. Me dijo: ‘Nadie corre en pantalla conmigo'”, aseguró la actriz que coincidentemente participó en la primera entrega de Annabelle.

Según reveló el portal de virales Heavy, la historia se cambió a “Annabelle escapó” cuando se tradujo al chino, lo que provocó el engaño.

A partir de ahí, alguien tomó la historia y comenzó a viralizar la supuesta historia que se tomó las redes sociales durante la jornada de este viernes.

Cabe recordar que a la muñeca Annabelle se le asocia con estar poseída y ser la responsable de misteriosas muertes de personas que habían tenido contacto con ella.

En la década de los 70, el matrimonio Warren investigó el caso y llegó a la conclusión de que el juguete estaba habitado por un demonio, por lo que la encerraron en su museo, donde es bendecida por un sacerdote todas las semanas.