La nieve cubrió los páramos merideños (+Video)

A través de las redes sociales usuarios difundieron varias fotos y videos del parque Sierra Nevada en el estado Mérida, muy cerca del reconocido Pico del Águila, donde la nieve copó la carretera y dejó un lindo paisaje a la vista. . Personas que realizaban el recorrido en su vehículo documentaron el momento y compartieron al mundo la belleza turística de los andes venezolanos. . La temperatura que se establece entre 8 y menos 0 grados durante esta temporada, junto a la llegada de las lluvias, ha ayudado a que los páramos se cubran completamente de blanco. . Las reacciones se han sentido en las redes sociales, puesto que numerosos cibernautas residenciados en estas zonas han publicado diferentes fotografías de cómo se encuentran actualmente los picos merideños.