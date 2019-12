Actriz mexicana Sherlyn González dio detalles de su “embarazo sin padre”

“Fue una decisión muy fuerte porque no estamos acostumbrados a esto, estamos acostumbrados a casarnos y a tener bebés, pero yo me he dado cuenta de que el amor y el tema de pareja no siempre sale como uno espera”. Comentó la Sherlyn González.

Luego de revelar este 5 de diciembre que estaba en la espera de su primer bebé producto de una inseminación artificial, Sherlyn González da detalles de cómo fue el proceso para tomar esta dura decisión de ser madre sin un padre para el niño.

En una entrevista para Quién, la actriz mexicana dejó claro que ella no necesita a ningún hombre para cumplir su deseo de ser mamá y obtener lo que quiere.

“Fue una decisión muy fuerte porque no estamos acostumbrados a esto, estamos acostumbrados a casarnos y a tener bebés, pero yo me he dado cuenta de que el amor y el tema de pareja no siempre sale como uno espera y el ser mamá era algo que no quería postergar más y no quería decir: ‘No encontré a la persona correcta, entonces me privo de esta parte de ser mamá’, apuntó.

Asimismo dijo que estaba en su mejor momento para concebir: «Pero me siento tan lista, tengo tanto amor que dar, estoy en un momento de tanta plenitud que no quise dejarle mi felicidad en las manos de alguien más si yo lo puedo hacer y tengo un entorno familiar muy hermoso en el que quiero que mi bebé participe”.

Sherlyn ya tiene un poco más de tres meses de embarazo y contó que el mismo se produjo gracias a un donante de esperma, proceso que se realizó en una clínica de Nueva York.

“Yo no fui con la idea de seleccionar a mi bebé rubio de ojos azules porque no se trata de jugar a las muñecas, fui a seleccionarlo con el mejor IQ que le podía dar. El donante lo seleccioné con la mejor genética, donde no hubiera diabetes o cáncer ni ninguna enfermedad congénita que se heredan”, contó.

También, se dio la tarea de comentar qué le dirá a su bebé cuando le pregunte por su papá. «A mi bebé le explicaré cuando sea el momento oportuno, cuando tenga la capacidad de entender y empiece a hacer las preguntas, que es un niño muy deseado y planeado con todo el amor y que su padre es un hombre inteligente y amoroso que pensó en hacer feliz a otro ser humano».

Foto: Agencia