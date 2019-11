Kylie Jenner dejó de ser la socia mayor de su propia empresa

“Kylie es un ícono contemporáneo”, dijo Peter Harf, presidente de la junta directiva de Coty.

La empresaria estadounidense Kylie Jenner vendió el 51 por cierto de su compañía de cosméticos Kylie Cosmetics, pero a pesar de esto le permitiendo seguir liderando el diseño y el proceso creativo de la misma.

Se desconocen los detalles de su inesperada venta, sin embargo, a través de un comunicado de prensa, dejó saber que su equipo y ella seguirán teniendo el control creativo y diseñando, las estrategias de comunicación de la empresa entre otras cosas.

Coty espera que el negocio pueda ayudar a impulsar sus ventas entre compradoras menores de 35 años, un grupo demográfico que ha sido difícil de conquistar por las marcas tradicionales de maquillaje. Otras marcas de Coty, como la de maquillaje Max Factor y la de pintura de uñas Sally Hansen, han existido por décadas.

Con la venta de la mitad de su imperio, la hermana de las Kardashian, Kylie se embolsilló 600 millones dólares, que serán pagados por Coty Inc con un acuerdo que se formalizará en el 2020.

Jenner reconoció que esta oportunidad le permitirá centrarse en desarrollar nuevos producto y mantenerse en contactos con sus seguidores a través de la plataforma 2.0, mientras «su bebé», en referencia a su negocio, sigue creciendo hasta convertirse en una marca global.

La mujer, que forma parte de la familia del reality show Keeping Up with the Kardashians, fundó su empresa en 2015 contando con sus cientos de millones de seguidores en redes sociales para promover sus populares delineadores de labios y labiales líquidos.

Foto: Agencia