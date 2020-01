La voluntad de Kylian Mbappé es solo jugar al fútbol

El delantero francés Mbappé no quiso dar declaraciones sobre si renovará o no su contrato con el PSG después de que su equipo saliera victorioso contra el Saint Étiene en Copa de la Liga

Europa- Kylian Mbappé, de 21 años de edad, habló en zona mixta sobre la renovación de su contrato con el PSG después de la victoria contra el Saint Étiene en Copa de la Liga.

El delantero contestó a la pregunta sobre por si extendería su contrato con el PSG: «Este no es el momento de hablar sobre esto, este es el momento de jugar al fútbol, hay muchas fechas límite, solo quiero centrarme en la temporada», según As.com.

Al francés volvieron a preguntar si su voluntad era la de extender su contrato que acaba en junio de 2022: «Mi voluntad es simplemente jugar al fútbol, concentrarme en la temporada. El club está en una situación tranquila y estable, este no es el momento de hablar de esto, este es el momento de jugar al fútbol, hay muchas fechas límite, solo quiero centrarme en la temporada».

Mbappé: «No somos los mejores defensores del mundo»

El jugador parisino se pronunció sobre si defendieron mejor jugando con el sistema de 4-4-2 contra el Saint Éttiene.

«Creo que había una conciencia de que no era suficiente que los jugadores de este nivel hicieran tan poco esfuerzo. Después de eso no es perfecto, no diré que es perfecto, pero estamos mucho mejor, y eso alivia a los jugadores que están detrás, son mucho mejores para pasarnos mejores balones», dijo.

«Es dar y recibir. No es una cuestión de sistema, incluso si tres personas tienen que hacer esfuerzo, no fue suficiente. Tenemos televisión, vemos los partidos, ha habido una conciencia, no somos los mejores defensores del mundo, pero es mejor y lo vemos en el campo. Detrás, tienen que correr menos por nosotros porque hacemos nuestro trabajo».

Problemas técnicos con Neymar

El ‘7’ fue preguntado sobre si tiende a liberarse en el campo: «Sí, ya nos sentimos mejor físicamente, muchos jugadores han tenido problemas técnicos. Ney y yo tuvimos muchos problemas técnicos, llegó Icardi, solo estaba Di Maria que ya estaba en la cima, por lo que fue difícil repetir los esfuerzos. Nos sentimos cada vez mejor y somos capaces de repetir los esfuerzos, las carreras de alta intensidad, es genial».

