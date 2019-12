Kim Clijsters vuelve al tenis tras siete años retirada

En su primera etapa profesional, Clijsters destacó desde muy joven, y llegó hasta el número 1 WTA en agosto de 2003. Además, consiguió el título del US Open en 2005

Bélgica– Kim Clijsters, tenista que llegó a ser número 1 del ranking mundial WTA, anunció este jueves su regreso a la competición. La belga, de 36 años, volverá a jugar en 2020 por primera vez en siete años, y tras una aparente retirada en 2012.

La tenista anunció su decisión con un vídeo que compartió en las redes sociales donde dejó claras sus intenciones. “¿Qué quiero realmente de la vida? Durante los últimos siete años, he sido una madre a tiempo completo. Y me encanta. De verdad”, dijo Clijsters en el vídeo, en el que aparece junto a su familia.

“Pero también me encantó ser tenista profesional”, siguió con imágenes de su carrera, “y sinceramente… echo de menos esa sensación. Así que… ¿y si intento hacer las dos cosas? ¿Podría ser una madre amorosa con mis tres hijos y la mejor tenista posible? Hagámoslo. Volvamos una vez más. Nos vemos en 2020”, dijo.

La belga hizo referencia a su otra ‘retirada’ hace unos años, y es que Clijsters ya realizó un parón de las competiciones en 2007. En aquel momento, estuvo apartada de las pistas durante dos años, y tuvo a su primera hija. Y durante su segundo parón amplió su familia con dos hijos más.

Hi guys, I’m excited to finally be able to share this news with you… #wta #2020 pic.twitter.com/tm7jYMEwrH

— Kim Clijsters (@Clijsterskim) September 12, 2019