Juramentaron directiva del Concejo Municipal de Jesús Enrique Lossada

Zulia- La mañana de ayer miércoles fue juramentada la nueva directiva del Concejo Municipal de Jesús Enrique Lossada y que quedó liderada por la concejala Verimar Sánchez, en la presidencia; el concejal Rider Rivero, en la vicepresidencia, y Gladys Mengual como secretaria.

La juramentación, realizada en el Parque Inam, en la avenida principal de La Concepción, estuvo a cargo del gobernador del Zulia y vicepresidente territorial del Psuv, Omar Prieto, quien asistió junto al secretario de Gobierno y jefe político de la tolda roja, Lisandro Cabello, y parte de su Gabinete.

A las 11:00 am se dio inicio a la sesión de instalación y la dirección nacional, regional y municipal del Psuv ya había acordado con anterioridad la terna que ocuparía los cargos. El concejal Daniel Corobo pidió la palabra para postular a la concejala Verimar Sánchez, mientras que los concejales Humberto Briceño y Ligia González postularon a la concejala Gabriela García, saliéndose del acuerdo previo de la fracción del Psuv.

A lo que el gobernador Prieto, durante su discurso, expuso: “Ustedes son concejales porque el partido les dio una tarjeta, no son concejales porque se manden solos, si se mandan solos no ganan ni un consejo comunal. El partido les dio ese puesto en la Cámara Municipal, así como me lo dio a mí en la Gobernación. Este partido es disciplinado y tiene lineamientos (…). Aquí no escogemos las cosas por votación sino por consenso, y la Dirección Nacional del partido ha escogido esta junta directiva para que lleve las riendas de la Cámara Municipal”.

Y prosiguió: “Nosotros no vinimos aquí a hacer un show, nosotros vinimos aquí a impulsar el desarrollo definitivo de Jesús Enrique Lossada y no va a ser este impulso, viendo cómo colocamos a la concejala que le vaya a hacer competencia a Júnior Mujica en la Cámara Municipal. El líder del partido en Jesús Enrique Lossada es Júnior Mujica y por consiguiente, su Cámara Municipal debe ser su aliada”.

“Están haciendo cálculos de quién va a ser el alcalde dentro de dos años. El alcalde dentro de dos años que tiene la mejor opción para repetir es Júnior Mujica, y el que quiera competir vaya a hacer el trabajo, pero hoy se va a juramentar esta directiva”, añadió Prieto.

Por otra parte, el Gobernador anunció durante su intervención la suspensión de la administración de carga en el municipio y se comprometió a reparar los dos transformadores de la subestación La Concepción, que sufrieron daños hace unos días con una subida de tensión eléctrica, cuya inversión ronda los 150 mil dólares.

Del mismo modo, ordenó a los 267 consejos comunales de Lossada evaluar las deficiencias de sus comunidades en servicios públicos e infraestructura y hacer una lista para entregarla el próximo martes, cuando hará otra visita junto a su Gabinete Ejecutivo para instalar mesas de trabajo que permitan darle solución a los problemas más neurálgicos.

Por su parte, el alcalde Júnior Mujica instó a los concejales a la unidad, “nosotros no somos de derecha, nosotros somos disciplinados. Nosotros tenemos que hacer la nueva política, nuestro partido es de vanguardia, está constantemente al lado del pueblo, y ese es el mensaje que nos ha dejado el Gobernador”.

Foto: Cortesía