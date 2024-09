José Altuve fue expulsado tras protestar descalzo una decisión del árbitro

Altuve fue expulsado por sus acciones, pero fue una escena única y alocada en lo que fue prácticamente un juego loco

En la novena entrada del juego entre los Padres y los Astros, José Altuve pareció haber cometido un foul con una pelota que golpeó su pie izquierdo. Sin embargo, los árbitros determinaron que la pelota nunca golpeó su pie.

Altuve no podía creer la decisión, así que se quitó el zapato y el calcetín y de repente estaba descalzo en el plato, mostrando al árbitro lo que, según él, era la marca de la pelota en la piel de la parte superior de su pie izquierdo. Altuve fue expulsado por sus acciones, pero fue una escena única y alocada en lo que fue prácticamente un juego loco.

Los Padres y los Astros tuvieron lanzamientos descontrolados costosos, grandes jugadas defensivas, hits decisivos y mucha frustración con los árbitros. También hubo muchos abucheos dirigidos a un jugador de Houston en lo que fue una animada multitud en el Petco Park.

Cuando Josh Hader lanzó para los Padres la temporada pasada, se negó a participar en juegos en los que se le exigía obtener más de 3 outs. El martes por la noche, Hader, ahora un Astro, salió del bullpen con 2 outs en la octava entrada para proteger una ventaja de 1 carrera.

Los fanáticos de los Padres se lo hicieron saber a Hader con un coro de abucheos sostenidos.

El primer lanzamiento de Hader fue un lanzamiento descontrolado que le permitió a Fernando Tatis Jr. anotar la carrera del empate.

En la décima entrada, después de que Houston anotara para tomar una ventaja de 4-3, los umpires dictaminaron que Jurickson Profar fue golpeado por un lanzamiento.

Las repeticiones parecieron mostrar que la pelota no le dio a Profar, Profar parecía estar molesto por no tener la oportunidad de batear y la banca de los Astros no podía creer la decisión. El lanzamiento llenó las bases con 2 outs y trajo a Manny Machado al bate.

Machado conectó lo que inicialmente parecía ser un sencillo de 2 carreras por el medio, pero el segunda base de los Astros, Grae Kessinger, hizo una elegante parada de revés sobre sus rodillas, luego lanzó a la segunda base para el out final del juego.