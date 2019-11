YA ES OFICIAL: Ahora sí, Instagram elimina los likes

Desde julio, como periodo de prueba, usuarios de Instagram de algunos países ya no pueden ver el número de likes que una persona ha recibido en sus fotos

Estados Unidos- Instagram elimina los likes de las cuentas de los usuarios de Estados Unidos, son los primeros en adaptarse a esta prueba que se venía haciendo desde abril de este año, y ahora es una realidad.

Así lo dio a conocer el presidente ejecutivo de Instagram, Adam Mosseri, quien afirma que será en la semana del 11 al 17 de noviembre cuando ya se vea este cambio.

Cada vez que alguien sube una foto a Instagram (ok, no todos), lo hace pensando en cómo van a reaccionar los demás cuando la vean (aunque no sea un proceso consciente), en la cantidad de likes que va a conseguir o si esa es la foto que lo va a convertir en el próximo fenómeno viral de Internet (como ese huevo que tuvo la foto con más likes en la historia), de acuerdo con la app, esa es una presión extra que nadie necesita en su vida, y por eso decidió eliminar los likes por completo (casi).

Esta no es exactamente una competencia (tener más likes no es un reflejo de quién eres como persona o de los exitosa que es tu vida), pero por el mismo formato de Instagram, muchos creen que sí lo es y tener menos likes que el de al lado parece una señal de derrota, aunque no lo sea (noticia de último minuto: casi nada de lo que ves ahí es real).

Hay muchos estudios que dicen que Instagram arruina nuestra salud mental, que ver las interacciones en las fotos de los demás y compararlas con las nuestras nos deja deprimidos (aunque hay otros que dicen que no es para tanto) e insatisfechos con nuestra propia vida, y aunque nadie está seguro de que esto sea verdad o no (o por lo menos no se ponen de acuerdo), la app decidió tomar cartas en el asunto y realizar un experimento social para ver si podían mejorar las cosas para los usuarios.

Promesa cumplida

Después de meses de “amenazas”, Instagram cumplió su promesa de eliminar los likes en las fotos.

Desde julio, como periodo de prueba, usuarios de algunos países ya no pueden ver el número de likes que una persona ha recibido en sus fotos, pueden seguir viendo eso en sus propias fotos, pero ya no van a tener nada con lo que comparar ese número.

En su lugar, van a poder ver el nombre de un usuario que haya dado like, seguido de la leyenda “y otros”, que es un botón que, al hacer click, te deja leer la lista de usuarios que ya han dado like (y seguramente no te vas a poner a contarlos).

El numero que se encontraba debajo de cada posteo va a desaparecer para mejorar la experiencia de los usuarios y ayudarlos a que se enfoquen menos en los números (que a veces pueden ser un recordatorio de tus propios fracasos como “community manager” de tu propia vida) y más en contar historias.

Por el momento, países como Australia, Japón, Brasil, Canadá, Irlanda, Italia y Nueva Zelanda ya pueden ver este nuevo formato, pero, si todo sale bien (es un proceso de prueba), la misma iniciativa podría llegar al resto del mundo.

“Queremos que Instagram sea un lugar donde la gente se sienta cómoda expresándose”, dijo la directora de política de Facebook Australia y Nueva Zelanda, Mia Garlick. “Esperamos que esta prueba elimine la presión de la cantidad de “me gusta “que recibirá una publicación, para que pueda concentrarse en compartir las cosas que ama”.

La actualización no va a afectar los datos analíticos que miden el engagement de las publicaciones y los usuarios van a poder seguir viendo que tan bien están funcionando sus propias publicaciones.

El objetivo es ver si esta acción puede beneficiar a los usuarios, fue desarrollada para eliminar la competencia dentro de la plataforma y la presión que existe en las redes sociales, que son los elementos que generaban más preocupación en temas de salud mental.

“Sabemos que las personas vienen a Instagram para expresarse, ser creativas y seguir sus pasiones. Y queremos asegurarnos de que no sea una competencia”, dijo. “Queremos asegurarnos de que las personas no se sientan como si quisieran una publicación en particular porque está recibiendo muchos “me gusta”, y que no deberían sentir que comparten solo para obtener “me gusta”. Queremos ver si esto realmente mejora la experiencia y despresuriza a Instagram”.

Un estudio de Royal Society for Public Health encontró que Instagram era la peor red social en temas de salud mental y bienestar, causándole ansiedad y depresión a muchos usuarios, así que esta medida es un intento por atender esas preocupaciones y crear un ambiente más sano, eliminando ese pequeño detalle que hace que las personas se estresen cada vez que van a subir algo.

¿Va a funcionar? Ya terminó el periodo de prueba y es Estados Unidos el primero en tener este método donde Instagram elimina los likes, veamos si realmente funciona y cumple su objetivo.