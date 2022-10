Harper le regaló a los Phillies su primera Serie Mundial desde el 2009

Bryce Harper disparó este domingo un cuadrangular de dos carreras en la octava entrada que le allanó el camino de los Phillies de Filadelfia a la Serie Mundial, luego de que lo hicieran por última vez en el 2009, con una victoria por 4-3 sobre los Padres de San Diego.

Los Filis avanzaron al Clásico de Otoño tras ganar los tres juegos en su campo, Citizens Bank Park. De esta forma dejaron en 4-1 la serie al mejor de siete encuentros, en la que además, Harper se alzó con el MVP.

Los Filis ahora esperan al ganador de la Serie de Campeonato de la Liga Americana, que por ahora ganan los Astros de Houston 3-0 sobre los Yankees de Nueva York. Un nuevo triunfo de los Astros sellarían su paso a la Serie Final.

Lea También: MLB: Los Astros barrieron a los Yankees

El quinto tablazo de Harper fue fundamental para que los Filis pudieran venir de atrás y confirmar su clasificación.

Harper ganó la distinción al Jugador Más Valioso de esta serie luego de batear para .400 (20-8) con dos jonrones, cuatro anotadas y cinco remocadas. Igualmente, Rhys Hoskins fletó cinco tablazos de vuelta completa y remolcó dos carreras.

WE'RE GOING TO THE WORLD SERIES.#RedOctober pic.twitter.com/OMP83pcCxZ

— Philadelphia Phillies (@Phillies) October 23, 2022