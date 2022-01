Frases famosas que nunca se dijeron o se citaron mal

Si no me equivoco, en su Diccionario del diablo Ambrose Bierce define la cita como «una manera de repetir erróneamente las palabras de otro». El celo de Bierce por el sentido original de una cita quizá parezca excesivo, pero en algunos casos la ironía parece confirmarse en forma de frases nunca pronunciadas que han pasado a la historia, ya sea por formulaciones inexactas, por significados añadidos o sencilla y llanamente porque nunca existieron. Ocurre con personajes de todo tipo, aunque hoy quisiera detenerme en algunas de las más conocidas atribuidas a filósofos, escritores o personajes de ficción.

Hay personajes que son identificados con frases que paradógicamente nunca dijeron. Una de las citas apócrifas más repetida es «Elemental, querido Watson», una palabras que nunca llegaron a salir de la boca de Sherlock Holmes y que Arthur Conan Doyle nunca llegó a escribir tal cuales. Sí encontramos, en cambio, expresiones similares como «interesante, pero elemental» o simplemente «elemental» en algunas historias como El sabueso de los Baskerville o El jorobado.

En la filosofía también son habituales este tipo de falsas atribuciones, a menudo llevados por la sonoridad de una frase y la profundidad de su sentido. La máxima «Conócete a ti mismo» es habitualmente atribuida a Sócrates, pero en realidad es una cita del oráculo de Delfos. Lo que ocurre es que Sócrates la menciona en uno de los diálogos de Platón. Pero más grave es aún en el caso de Voltaire y su cita «No estoy de acuerdo contigo, pero defenderé hasta la muerte tu derecho a decirlo». No hay ni rastro de esta frase en las obras de Voltaire. La primera referencia que encontramos es de Beatrice Hall, que atribuye al filósofo estas palabras en su biografía The Friends of Voltaire.