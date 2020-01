Fans criticaron a George R. R. Martin por anunciar una edición de bolsillo de Fuego y Sangre

Los seguidores criticaron al escritor por dedicarse a otros proyectos en lugar de terminar las dos últimas entregas de Canción de hielo y fuego

Estados Unidos- George R. R. Martin, autor de las novelas en las que se basa la serie Game of Thrones, dio a conocer el lanzamiento de una versión de bolsillo de su libro Fuego y sangre.

Esta información se dio a conocer luego de que HBO anunció este jueves la fecha de estreno de House of the Dragon, precuela de la producción que más Emmy ha ganado en la historia de la televisión.

La noticia del escritor estadounidense en redes sociales ha sido objeto de críticas por parte de numerosos fanáticos de la serie. El descontento se origina porque Martin no ha terminado la sexta entrega de su saga principal, y en cambio se dedica a proyectos secundarios.

«Estoy feliz de poder anunciar que la edición de bolsillo de Fuego y sangre, novela en la que se inspira House of the Dragon, se publicará en papel el próximo 5 de mayo en Estados Unidos, Canadá y Reino Unido. Incluyen cinco nuevas ilustraciones. Pronto se podrá reservar«, indicó el novelista este lunes.

Martin tiene pendiente publicar los dos últimos tomos de la saga, Vientos de invierno y Un sueño de primavera.

Sin embargo, continuó trabajando en Fuego y sangre, editado en 2018 y que se ubica 300 años antes de los acontecimientos de Canción de hielo y fuego.

El quinto volumen de la historia principal, el último que se ha lanzado hasta ahora, llegó a las tiendas en 2011. El autor asegura a los seguidores de sus novelas que su retraso no significa ninguna estrategia.

Esta semana el jefe de Programación de HBO, Casey Bloys, reveló que House of the Dragon se estrenará en 2022. Esta producción representa la primera de una serie de spin-offs de Game of Thrones que planea realizar la cadena.

Happy to announce that Fire & Blood, the inspiration behind the upcoming House of the Dragon, will release in paperback on May 5th in the US, Canada, and UK. This paperback edition will include 5 brand new illustrations. Pre-orders begin soon! https://t.co/yluQ0zFfcJ pic.twitter.com/sYq0HwTPjJ

— George RR Martin (@GRRMspeaking) January 13, 2020