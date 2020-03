Europa League: Suspendidos los partidos Sevilla vs Roma e Inter vs Getafe

Los partidos de octavos de final de la Europa League entre Roma y Sevilla e Inter de Milán contra Getafe se han pospuesto por el coronavirus. El evento estaría programado para mañana, y ahora fue pospuesto para el día 12 de abril

Europa- “Como resultado de las restricciones de viaje entre España e Italia impuestas ayer por las autoridades españolas, los siguientes partidos de los dieciseisavos de final de la UEFA Europa League [Sevilla-Roma e Inter-Getafe] no se llevarán a cabo según lo programado mañana, 12 de marzo de 2020”. La UEFA confirmó en un comunicado.

Con Italia bloqueada, Roma había anunciado que no podían viajar a Sevilla para jugar su partido de la Europa League programado para el jueves, ya que su avión no estaba autorizado para aterrizar en España. El partido originalmente iba a realizarse a puerta cerrada.

Mientras tanto, Getafe también había dicho que no volarían a Italia para enfrentar al Inter de Milán.

El presidente de Getafe, Ángel Torres, dijo que el equipo no iría a Milán para su choque ante Inter de octavos de final.

Cuando se le preguntó si estaba dispuesto a arriesgarse a perder el juego, Torres dijo: “No entiendo por qué lo harían. Es un estado de emergencia, estamos haciendo lo correcto. Primero es la salud, luego el deporte. No tengo interés en las consecuencias. Lo que me interesa es no traer más casos [de coronavirus] a España, ya que tenemos demasiados. Me reuniré con mis capitanes y el entrenador, y les contaré mi decisión, pero es mi responsabilidad y creo que estoy haciendo lo correcto”.

El choque del Manchester United con el equipo austríaco LASK sigue en pie para jugarse a puerta cerrada el jueves. En los octavos de final de la Champions League del miércoles, el choque del Paris Saint-Germain con el Borussia Dortmund se llevará a cabo sin fanáticos, y el jugador estrella Kylian Mbappé dio negativo por el virus. En el partido entre Liverpool y el Atlético de Madrid sí habrá público.

El mundo del fútbol se ha visto gravemente afectado por el coronavirus con LaLiga organizando a puertas cerradas al menos las dos próximas fechas y con el partido del Manchester City contra el Arsenal en la Premier League pospuesto.

La Serie A ha sido suspendida hasta el 3 de abril, mientras que los sindicatos de jugadores en Italia y España han pedido aplazamientos a otros partidos.

Por otra parte, el club alemán de segunda división Hannover 96 confirmó que uno de sus jugadores, Timo Hübers, dio positivo por el coronavirus. Es el primer caso confirmado en el fútbol alemán.

En un comunicado emitido por Hannover 96 el miércoles, el club dijo que “se espera que Hübers haya sido infectado en el evento del sábado en Hildesheim”.

Agregaron que no había tenido ningún contacto con sus compañeros de equipo desde entonces, y que está en cuarentena en casa.

“De todos modos, actuaremos de manera responsable y evaluaremos a todo el equipo y al personal para detectar el virus”, dijo el club.