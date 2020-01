Estos son los estrenos más esperados de la televisión para el primer trimestre de 2020

El final de Bojack Horseman, el lanzamiento de Locke & Key, la tercera entrega de Westworld y el debut de Al Pacino en una serie de Amazon son algunos de los estrenos más esperados

Estados Unidos– En medio de la fuerte batalla entre plataformas de streaming, las series de televisión gozan de gran auge. Netflix, HBO, Amazon Prime Video, Disney+ y otros servicios preparan su artillería para atraer con sus estrenos de 2020 cada vez más suscriptores.

Los últimos capítulos del final de Bojack Horseman, el lanzamiento de Locke & Key, la tercera entrega de Westworld y el debut de Al Pacino en una serie de Amazon son algunos de los estrenos más esperados del primer trimestre del año.

Enero

Con una serie de patinaje sobre hielo, Spinning Out, una nueva y fiel adaptación de la historia de Bram Stoker, Drácula, y la segunda temporada de Sex Education, Netflix dio comienzo a su temporada de estrenos 2020. HBO lanzó The New Pope, la continuación de su exitosa The Young Pope, protagonizada por Jude Law.

Otro de los lanzamientos con los que HBO comenzó el año fue la comedia espacial Avenue 5, este 19 de enero, con Hugo Laurie como protagonista. Swamp Thing y The Outsider también vieron luz las primeras semanas del año.

Enero 2020 viene con más estrenos. Entre ellos:

El mundo oculto de Sabrina (Netflix)

En su tercera temporada, la bruja favorita de Netflix (Kiernan Shipka) descenderá al infierno para salvar a su amado Nick (Gavin Leatherwood), quien posee el espíritu de Lucifer y sufre la compañía de Madame Satán (Michelle Gómez). La fecha de estreno es este 24 de enero.

The Goop Lab con Gwyneth Paltrow (Netflix)

La actriz estadounidense debuta en la plataforma de streaming con una docuserie de seis episodios enfocados en el cuidado del cuerpo y el alma. Será el 24 de enero cuando The Goop Lab se una al catálogo de Netflix.

The Ranch (Netflix)

Esta comedia americana protagonizada por Ashton Kutcher, Danny Masterson, Debra Winger, Elisha Cuthbert y Sam Elliott llega a su fin con la octava temporada, también pautada para el 24 de enero.

Star Trek: Picard (Amazon Prime Video)

Dirigida por Alex Kurtzman, esta expansión de la franquicia Star Trek está ambientada 18 años después de la última aparición de Jean Luc-Picard, interpretado por Patrick Stewart, en Star Trek: Nemesis.

Producida para CBS All Access en Estados Unidos y Canadá, llega al resto del mundo a través de Amazon Prime Video el 24 de enero. Sus 10 episodios se estrenarán de forma semanal.

BoJack Horseman (Netflix)

La segunda parte de la sexta y última temporada de BoJack Horseman se estrena en Netflix el 31 de enero. En ocho episodios, el famoso y deprimido caballo antropomorfo, recién salido de rehabilitación, deberá enfrentarse a las consecuencias de las malas decisiones que tomó a lo largo de su vida.

Ragnarok (Netflix)

Enero cierra, el día 31, con uno de los estrenos más esperados del primer trimestre de 2020. Se trata de Ragnarok, una serie basada en la mitología nórdica. «Un pueblito de Noruega atraviesa inviernos cálidos con misteriosas enfermedades. La batalla del fin del mundo parece inevitable, a menos que alguien actúe a tiempo», se lee en la sinopsis de la historia creada por Adam Price.

Otros estrenos:

• Los caballeros del zodiaco (segunda temporada) en Netflix. 24 de enero

• The Stranger (primera temporada) en Netflix. 30 de enero

• Diablero (segunda temporada) en Netflix. 31 de enero.

Febrero

Locke & Key (Netflix)

Otro de los estrenos del primer trimestre de 2020 llega a Netflix el próximo 7 de febrero. Joe Hill, autor de la famosa historieta de horror y misterio de 2008, crea y produce esta adaptación pensada para la pantalla chica.

Locke & Key cuenta la historia de tres hermanos que, después del asesinato de su padre, se mudan a un hogar ancestral en Massachussets. Allí descubrirán que la misteriosa casa tiene llaves mágicas que otorgan grandes poderes. Para hacerles el camino difícil, aparecerá un demonio que también está interesado en las sorprendentes habilidades.

Narcos: México (Netflix)

En esta segunda entrega de Narcos: México, el narcotraficante Miguel Félix Gallardo (Diego Luna) se enfrentará a la DEA, que se esfuerza por capturar al asesino del agente Kiki Camarena (Michael Peña). Será el 13 de febrero cuando se dé inicio, en Netflix, a la esperada venganza.

Las chicas del cable (Netflix)

El 14 de febrero se une al catálogo de Netflix la primera parte de la quinta temporada de Las chicas del cable.

Aunque en la cuarta entrega de esta producción española sus protagonistas terminan separadas, años después, entre 1936 y 1939, las chicas se reunirán para enfrentar la mayor de las tragedias: una guerra civil.

Hunters (Amazon Prime Video)

Al Pacino se convierte en cazador de nazis en Hunters, la serie de Amazon Prime que se estrena el 21 de febrero.

Creada por David Weel y producida por Jordan Peele, está ambientada en 1977, cuando un grupo de cazadores emprende una sangrienta búsqueda para llevar a los nazis ante la justicia.

Better Call Saul (AMC)

El spin off de Breaking Bad estrenará su quinta temporada el próximo 23 de febrero en el canal estadounidense AMC. Aún no tiene fecha de llegada a la plataforma Netflix.

En esta nueva entrega, Jimmy McGill (Bob Odenrick) completaría su transformación en Saul Goodman, el abogado al que más tarde acudirían Walter White y su ayudante, Jesse Pinkman.

Marzo

Westworld (HBO)

El drama de ciencia ficción de HBO, Westworld, regresa como otro de los importantes estrenos de 2020. Su tercera temporada llega el 15 de marzo. Con solo ocho capítulos, la serie recibirá a Aaron Paul, Vincent Cassel, Lena Waithe, Scott Mescudi y Marshawn Lynch como nuevos integrantes del elenco.

Aunque la compañía no ha revelado muchos detalles sobre la próxima entrega, se sabe que sus protagonistas, Dolores y Bernard, emprenderán un nuevo camino fuera del parque.

The Plot Against America (HBO)

Winona Ryder, Zoe Kazan, Morgan Spector protagonizan esta serie basaba en la novela homónima de Philip Roth. Con fecha de estreno el 16 de marzo, The Plot Against America cuenta la historia de una familia judía de clase obrera en New Jersey, Estados Unidos, durante el ascenso político de un héroe de guerra xenófobo, Charles Lindberg, quien llega a presidente (derrotando a Roosevelt en 1940) y lleva a la nación al fascismo.

Self Made: Inspired by The Life of Madam C. J. Walker (Netflix)

Basada en la biografía On Her Own Grond de A’Elia Bundles, Self Made: Inspired by the Life of Madam C. J. Walker cuenta la historia de la primera mujer afroamericana en convertirse en millonaria.

Octavia Spencer protagoniza la serie, adaptada por Nicole Asher, que se estrena el próximo 20 de marzo.

Ozark (Netflix)

Jason Bateman y su familia regresan a Netflix con una tercera temporada del drama sobre lavado de dinero Ozark.

A partir del 27 de marzo, los Byrde deberán soportar la llegada del hermano de Wendy al pueblo, quien desatará el caos y obligará a Marty a tomar riesgosas decisiones.

The Mandalorian (Disney+)

La plataforma de streaming Disney+ ya estrenó la primera temporada de The Mandalorian, la serie de Star Wars, en noviembre de 2019. Pero no será sino hasta el 31 de marzo cuando el servicio esté disponible para Reino Unido, Francia, España, Italia, Alemania, Andorra, Portugal, Rusia, entre otros países europeos.

Con la llegada de Disney+ a estas naciones, la fiebre del momento Baby Yoda seguirá conquistando corazones en el mundo.

En cuanto a Latinoamérica, el servicio de streaming de Disney podrá disfrutarse a finales de 2020, excepto en Venezuela.

Élite (Netflix)

La serie juvenil española del momento estrenará su tercera temporada en el mes de marzo. Aunque aún no se conoce el día de lanzamiento, se sabe que dos nuevos alumnos se preparan para crear polémica en el colegio Las Encinas. Ellos son Yeray (Sergio Momo) y Malick (Leiti Sene).

