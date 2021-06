El G7 entra en pánico y busca como parar a China

China ha lanzado el proyecto BRI (Belt and Road Initiative, Iniciativa de la Franja y la Ruta) en la que invertirá billones de dólares, para la construcción de una red comercial (férrea y marítima) entre Asia, África, Europa y América Latina

Los países del Grupo de los Siete (G7) han anunciado planes para adelantar un importante proyecto de infraestructura para las naciones en desarrollo, en un intento desesperado por competir con la Iniciativa de Beijing «la Franja y la Ruta» (BRI – Belt and Road Initiative) en la que el gigante asiático invertirá más de un billón de dólares (1×10¹²), en un proyecto en desarrollo que comprende la construcción de una red comercial (férrea y marítima) entre Asia, África, Europa y América Latina, en la que participan más de 160 países.

Esta iniciativa china está cambiando el viejo Orden Mundial. He allí el susto del anquilosado Occidente y su proyecto.

El calcado acuerdo del G7 sobre la iniciativa designada «Build Back a Better World» (Reconstruir un mundo mejor – B3W), se produjo en el segundo día de la cumbre de Cornualles, en el suroeste de Inglaterra.

El proyecto tiene como meta «ayudar a reducir la necesidad de infraestructura en el mundo en desarrollo, exacerbada por la pandemia», informó un alto funcionario del departamento de Estado e implica la inversión privada y pública en instalaciones, de alrededor de $ 40 billones.

La alemana, Ángela Merkel fue más específica, «esta importante iniciativa es muy necesaria en África… No podemos sentarnos y decir que China lo hará, pero es la ambición del G7 tener una agenda positiva para varios países que todavía están rezagados… Lo acojo con satisfacción».

No se reveló de inmediato cómo se implementaría el proyecto o cuánta inversión tomaría en última instancia. Los miembros del G7 tampoco especificaron el tiempo de ejecución del B3W.

El BRI

El BRI de China fue anunciado por Xi Jinping hace ocho años. Desde entonces, Beijing ha firmado alrededor de 200 documentos de cooperación con 167 países y organizaciones internacionales.

El BRI impulsará significativamente el comercio en el mundo, reduciendo los costos a la mitad para los países involucrados. Empero, el proyecto chino ha sido duramente criticado por Washington y Bruselas que lo tildan de ser «un vehículo para la expansión del comunismo».

Beijing respondió que dicha tesis es «la traición del subconsciente imperialista« de las potencias que durante varios siglos humillaron a China y al Sur del mundo.

Dice el G7: «No se trata solo de confrontar a China, sino que hasta ahora no hemos ofrecido una alternativa positiva que refleje nuestros valores, nuestros estándares y nuestra forma de hacer negocios».

¿Será que no recuerda el G7 que sus miembros colonizaron, y saquearon todo el sur global, masacrando a millones de nativos en Asia, África y América, desatado sufrimientos indescriptibles, e invadiendo a países enteros para someterlos y arrodillarlos? ¿no se acuerdan?

Ahora el G7 encuentra su nueva virginidad y se ofrece a ayudar a las naciones que trágicamente hicieron pobres. ¿No sería más real permitirle a esos países que actúen y se desarrollen de manera soberana? Tuvieron decenas de años para arrepentirse de sus crímenes y ayudar, pero solo lo hacen ahora, porque China los está sobrepasando en desarrollo, tecnología y en ayuda al Sur mancillado por Occidente.

Un ejemplo que taladra los tímpanos del G7 es el crecimiento de los países ASEAN (Tailandia, Indonesia, Malasia, Singapur y Filipinas) que han escalado alturas geoeconómicas triunfales. Al contrario de EE. UU-GRAN BRETAÑA-FRANCIA-CANADA y JAPÓN, China ha contribuido en el crecimiento de sus vecinos de manera sinérgica.

Este proyecto del G-7 parece un gran sarcasmo, o una gran broma. Porque el dinero nunca borrará el recuerdo de sus crímenes, las heridas que infligieron a la humanidad todavía están sangrando… Lanzar iniciativas improbables no son más que posturas demagógicas para sus respectivas audiencias nacionales. ¿Por qué?

Porque el B3W no tendrá éxito: 1) Los países del G7 tienen niveles de deuda muy altos y baja productividad; literalmente están imprimiendo dinero para sobrevivir. 2) Las burocracias neoliberales cambian cada 3-4 años y con ellas planes y compromisos (caso Trump con el acuerdo 5+1). 3) Un pésimo historial de promesas incumplidas.

El G7 no representa ni a las democracias del mundo ni a las grandes economías

Canadá está allí por afectos anglos. Se excluye a Indonesia, India y otras democracias, verdaderamente grandes, porque fueron sus colonias. China, la primera economía del mundo, no está allí, ni México, ni Brasil, porque son del Sur. El país más grande de Europa y el mundo, Rusia, es persona non grata para el G7, etc.

Pero los invasores de casi todas las naciones del mundo (EU, GB, JAP, FR) se sintieron a gusto alimentándose el ego mutuamente y justificando sus crímenes.

No obstante, China y Rusia fueron un fantasma que no los dejó dormir tranquilos.