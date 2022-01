El covid-19 y las relaciones de pareja: ¿Puede el coronavirus afectar el rendimiento sexual en hombres?

En un informe publicado en la revista médica New England, Journal of Medicine se conoció que 30 % de los hombres que se infectaron con el SARS-CoV-2 aseguraron tener problemas en su desempeño sexual

La covid-19 es una enfermedad que ataca severamente el sistema respiratorio de las personas que la padecen, además de dejar secuelas que terminan afectando no solo la salud física, sino también la mental.

Así, aunque la afectación a los pulmones es el ataque directo que hace el nuevo coronavirus en el cuerpo, otros órganos como el corazón y cerebro se ven también alterados, lo que puede derivar en problemas de carácter nervioso y sanguíneo como la disfunción eréctil.

De acuerdo con un informe publicado en la revista médica New England, Journal of Medicine, al menos el 20 o 30 % de las personas que se infectaron con el SARS-CoV-2 tuvieron que lidiar con varios síntomas que afectaron el buen funcionamiento corporal, llegando a niveles de discapacidad que terminan debilitando las funciones básicas de las personas.

Por esto, es normal ver que muchos hombres, luego de recuperarse de la covid-19, aseguraran tener problemas en su óptimo desempeño sexual. Aunque en la mayoría de los casos este síntoma poscovid puede durar solo algunas semanas, hay algunos pacientes que pueden padecer este trastorno por varios meses.

Por qué sucede esto?

Según expertos médicos, la disfunción eréctil, además de otros trastornos en los órganos sexuales como la inflamación y el dolor en los testículos, el bajo nivel de testosterona o incluso la disminución del pene, podría darse por cuenta de una irregularidad en el bombeo de sangre durante la lucha del cuerpo contra la covid-19.

«La covid-19 (causa) una gran cantidad de síntomas respiratorios que conducen a muchas muertes. Pero también hay problemas vasculares bastante significativos que ocurren con los hombres (…). Cuando los hombres tienen disfunción eréctil, les faltan erecciones por un tiempo», explicó el doctor Charles Welliver, urólogo y director de Salud Masculina en Albany Medical College, Nueva York, citado por el New York Post.

Por su parte, la doctora Ashley Winter, uróloga de Oregón, indicó que «la razón principal por la que pensamos que esto ocurre es algo que llamamos disfunción endotelial (…). Esas son básicamente las células que recubren los vasos sanguíneos y son realmente importantes para el funcionamiento de muchos órganos diferentes».

Así, teniendo en cuenta que «la erección es un evento de flujo sanguíneo», hay que recordar que «cuando esos vasos sanguíneos se ven afectados, puede tener disfunción eréctil».

«Se me encogió el pene»

Por otro lado, junto con la disfunción eréctil también puede llegar un tema que, en cuestión de virilidad, puede afectar psicológicamente a los hombres: el encogimiento del pene; un caso que no es escaso en el mundo y que ha aumentado por cuenta del contagio de covid-19.

Ejemplo de esto es un hombre que la semana pasada contó en el pódcast How To Do It que tras superar el nuevo coronavirus se encontró con un detalle no menor: su pene se había encogido al menos una pulgada y media, es decir, unos 3,8 centímetros.

Excelente! Los testículos son otro ejemplo de tejidos donde está la proteína «llave» para la entrada de Virus de Covid-19 y allí puede causar problemas de infertilidad 😬😬😬 Vacúnate para que el virus no te toque los huevos!! 🍆🍆🍆 pic.twitter.com/vPaTYTt4LH — Dr. Yasmeme (@DrYasmeme) August 15, 2021

«Soy un hombre heterosexual de unos 30 años. En julio del año pasado contraje covid y estaba muy enfermo. Cuando salí del hospital, tenía algunos problemas de disfunción eréctil (…), que mejoró gradualmente con un poco de atención médica, pero parecía quedarme con un problema duradero», indicó.

Asimismo, explicó que «antes de enfermarme (el pene) estaba por encima del promedio. No es enorme, pero definitivamente más grande de lo normal. Ahora he perdido alrededor de una pulgada y media y estoy decididamente por debajo del promedio».

Por último, el hombre aseguró que aunque no es algo que debería importar mucho, este problema «ha tenido un profundo impacto en la confianza en mí mismo y mis habilidades en la cama».