Dudamel podría estar a punto de dejar la Vinotinto

El director técnico dejaría a la Vinotinto en su mejor posición histórica dentro del ránking FIFA, tras alcanzar el puesto 25 en noviembre de este año

Venezuela– El entrenador de la selección venezolana de fútbol, Rafael Dudamel, estaría cerca de firmar con el Clube Atlético Mineiro, según reportes en redes sociales.

La información se viralizó este 22 de diciembre, tras una investigación del diario O Tempo indicando que Dudamel sostuvo reuniones con la directiva del equipo.

Si abandonara su cargo, Dudamel dejaría a la Vinotinto en su mejor posición histórica dentro del ránking FIFA.

El periodista @martinsymiguel me confirma que es una posibilidad bastante real. "Gente cercana al club confirma la negociación. Talvez hagan el anuncio en las próximas horas. Hoy mismo"

Venezuela alcanzó la posición número 25 dentro de la clasificación mundial el pasado mes de noviembre, tras una victoriosa serie de partidos amistosos.

Hasta el momento ninguna información es oficial, aunque la prensa en Brasil y algunos periodistas especializados aseguran que las negociaciones están “bastante avanzadas”.

La única traba para el club blanquinegro es el sueldo que el técnico venezolano recibe de la Federación Venezolana de Fútbol (FVF).

Según el reporte de O Tempo, Dudamel recibe mensualmente cerca de un millón de reales brasileños, equivalentes a 243.875 dólares aproximadamente.

Por otro lado, reportes de 2016 aseguraban que el técnico y ex portero vinotinto percibía alrededor de 400.000 dólares de forma anual.

Las informaciones indican que Atlético Mineiro está buscando negociar un salario “acorde” al currículum del seleccionador venezolano y a las necesidades del equipo. Hasta el momento, ni el club ni el entrenador han hecho oficial las negociaciones.

De concretarse el fichaje de Dudamel por el club brasileño, la selección venezolana tendría que buscar rápidamente un entrenador para enfrentar las Eliminatorias al Mundial Qatar 2022.

Periodistas especializados y algunos medios aseguran que Richard Páez podría volver a la selección, pues ya dirigió al combinado vinotinto entre 2001 y 2007.

Según me cuentan en Atlético Mineiro entienden que es el momento ideal para ir por Dudamel porque conocen lo compleja de la relación dentro de FVF donde hay un bando que lo quiere fuera pero a la vez en At. Mineiro creen que no debería costar tanto dinero traerlo.

— Richard Mendez (@RichardMendezTV) December 22, 2019