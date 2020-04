Documental de los míticos Bulls de Jordan se estrenará en abril

El documental The Last Dance (El último baile), que consta de 10 episodios, tenía previsto como fecha de estreno, originalmente, principios de junio, coincidiendo con el inicio de las finales de la NBA

Estados Unidos – La esperada miniserie documental sobre los legendarios Chicago Bulls de Michael Jordan, que dominaron la NBA en la década de 1990, se terminó con anticipación para poder estrenarla en abril, anunció el martes la cadena ESPN.

El documental The Last Dance (El último baile), que consta de 10 episodios, tenía previsto como fecha de estreno, originalmente, principios de junio, coincidiendo con el inicio de las finales de la NBA.

Sin embargo, ante el impacto de la pandemia del covid-19, que dejó a los aficionados sin partidos de la NBA y de ninguna de las otras grandes ligas y torneos deportivos, ESPN decidió adelantar el estreno para el 19 de abril.

“El 19 de abril no puede llegar lo suficientemente rápido. ¡No puedo esperar!”, escribió en su cuenta de Twitter Lebron James al conocer la noticia.

Por su parte, la superestrella de Los Angeles Lakers, que tenía a su equipo en cabeza de la Conferencia Oeste cuando se suspendió la temporada el 11 de marzo, fue una de las figuras que pidió que el público pudiera disfrutar cuanto antes del documental, en un momento en que una gran parte de los habitantes de Estados Unidos y otros países se mantienen en sus casas en cuarentena sin eventos deportivos.

The Last Dance podrá verse fuera de Estados Unidos a través de Netflix, que emitirá los episodios a lo largo de cinco lunes consecutivos que comenzarán el 20 de abril.

“Michael Jordan y los Bulls de los 90 no eran solo superestrellas del deporte, eran un fenómeno global”, dijo el director del documental, Jason Hehir. “Hacer The Last Dance fue una oportunidad increíble para explorar el extraordinario impacto de un hombre y un equipo”, agregó.

La producción sigue a los Chicago Bulls de Jordan durante la temporada 1997-98 en la que conquistaron su sexto anillo en un período de ocho años, antes de que el considerado mejor jugador de la historia del basquetbol dejara la franquicia e iniciara uno de sus dos retiros.

El equipo de filmación tuvo el permiso de Jordan, el entrenador Phil Jackson y el propietario Jerry Reinsdorf para rodar este material, una parte del cual permaneció casi un cuarto de siglo sin salir a la luz.

“Mientras la sociedad navega este tiempo sin deportes en vivo, los espectadores siguen mirando al mundo de los deportes para escapar y disfrutar de una experiencia colectiva”, dijo ESPN en un comunicado.

